林鄭月娥寫信給市民「一起支持」港版國安法　強調打擊極少數違法犯罪

▲香港特首林鄭月娥率領新任局長出面。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

香港經歷近1年反送中風波，昨（28）日《國歌法》於香港立法會二讀通過，「港版國安法」在北京人大會議表決通過，香港今後的處境成為關注焦點。林鄭月娥今（29）日在各大報章頭版刊登公開信強調，立法打擊的是極少數的違法犯罪行為和活動，保護的是絕大多數市民的生命財產、基本權利和自由。

林鄭月娥在寫給香港市民的公開信中表示，香港過去一年飽受創傷，示威者的暴力不斷升級，甚至私藏槍械及彈藥，製造爆炸物品，構成恐怖主義風險。反對勢力及鼓吹「港獨」、「自決」等組織公然挑戰中央和特區政府的政權，乞求境外勢力干預香港事務。

她也指出，外部勢力介入香港事務，變本加厲通過關於香港的法律，公然美化激進份子的違法行為，嚴重危害國家主權安全和發展利益。香港已經成為國家安全的缺口，自身的繁榮穩定亦岌岌可危。

▲林鄭月娥與習近平。（圖／路透社）

林鄭月娥說，目前香港維護國家安全的法律制度和執行機制並不完備，甚至是處於「不設防」的狀況。她認為，全國人大通過港版國安法，是切實履行中央的權力和責任，也是對準確貫徹落實「一國兩制」的擔當和對香港市民的關愛，立法既有必要性，也有緊迫性，其合憲、合法、合情、合理的基礎無可置疑。

林鄭月娥再次強調，立法的目的是切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為和活動，以及外國和境外勢力干預香港特區事務的活動。

林鄭月娥透露，只要不參與非法行動，市民可繼續依法享有言論、新聞、集會、示威、遊行、出入境等自由，任何有關的執法，都必須嚴格依照法律規定，符合法定職權，遵循法定程序。

「我呼籲大家充分理解及堅定支持全國人民代表大會通過的《決定》！」林鄭月娥稱，每個國家都需要有維護國家安全的法律，才能確保長治久安和人民生活穩定。現在中央制定特區維護國家安全法律，就是要讓香港社會早日回復安定，重拾經濟民生發展，走出困局。

►戴口罩更要保養