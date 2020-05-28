中華民國領土包含港澳？陳玉珍大戰陳明通

▲陸委會主委陳明通赴立院報告「我國政府『撐香港』之具體作為」。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

大陸近來強推港版國安法，香港澳門關係條例的調整受到矚目，立法院內政委員會28日邀陸委會報告。國民黨立委陳玉珍質詢時問到，到底港澳條例規定裡面，香港澳門是不是中華民國領土？陸委會主委陳明通未正面回答，僅表示「政治上看成第三地」；至於陳玉珍要求修正施行細則，陳明通則說不需要。

陳玉珍質詢時指出，到底港澳條例規定裡面，香港澳門是不是中華民國領土？陳明通表示，「政治上看成第三地，所以才有特殊關係」。至於在法律上的觀點？陳明通不耐煩重申，「港澳條例是把特殊政治地位規範出來，政治上他是第三地」。

接著陳玉珍引述施行細則內容，「本條例所稱大陸地區，指台灣地區以外但不包括香港及澳門之中華民國領土」，直言陸委會認定香港跟澳門是中華民國領土，但若事實上不是這樣，趕快修港澳條例，不要口惠而實不至，跟撐香港一樣，每次都說一說，立法、修法，讓它符合實情。

對此，陳明通說，「尊重委員看法」，港澳條例授權我們把香港的政治看成第三地，這是貴院通過的法律。

另外，日前總統蔡英文稱ECFA是糖衣毒藥，陳玉珍問到，陸委會目前立場是希望繼續，「希望繼續服毒？」陳明通說，剛剛講過，當初引起爭議是服貿協議，但引來陳玉珍酸，「髮夾彎不是第一次」。

接著陳玉珍問到，蔡英文曾表態第60條要停止適用，被解讀是要切割香港？陳明通說，「是外界錯誤解讀」；但此回答引來陳玉珍酸，「所以是我們誤會蔡總統，大部分國民都做了錯誤解讀，我們應該深自檢討？」陳明通表示，「也不必這樣極致解釋」。