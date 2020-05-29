制度化挺港　陸委會：將修港澳條例施行細則

▲行政院長蘇貞昌、陸委會主委陳明通赴立法院報告施政方針並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

中國第十三屆全國人大三次會議以2878票贊成、1票反對，正式通過「港版國安法」。而針對援助港人的港澳條例，在野黨希望修改第18條規定，上午行政院長蘇貞昌直言，可由陸委會報行政院專案處理，「沒有修法必要」，但陸委會主委陳明通在接下來的答詢中則表態直言，未來將會修施行細則，將相關規則制度化。

民眾黨立委張其祿質詢時提到，關於香港情勢，朝野都非常憤怒，要譴責中國，因為這是很糟糕的事情。在實務上延伸，尤其中國這麼鴨霸做下去，情勢上變化，會有大量申請庇護的人出現。

張其祿提到，昨天陸委會有提出人道救援方案，立法院朝野協商也定調對中國發表譴責，落實昨天提的人權方案，但就像民進黨副秘書長林飛帆所說，希望挺香港能制度性升級，因為現階段還是用專案的方式，張其祿指出，以台灣銅鑼灣書店林榮基的案例來說，怎麼說都是政治迫害，但在台灣還是用投資移民專案處理。

對此，陸委會主委陳明通表態，會採人道援助跟關懷專案，「未來會修施行細則，有關港澳條例第18條的施行細則，在第25條，我們有準備好把它制度化，在施行細則裡面進一步制度化」。

根據港澳條例第18條規定，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」。施行細則第25條則規定，「主管機關於有本條例第18條之情形時，除其他法令另有規定外，應報請行政院專案處理」。