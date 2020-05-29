病患現金答謝醫師　嘉榮退還呼籲鼓勵卡片親寫謝意

▲嘉榮鼓勵民眾卡片表達自己對醫師的謝意 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

臺中榮總嘉義暨灣橋分院厲性賢伉儷，為感謝該院身心醫學科司徒惠禎醫師悉心診療先生及婆婆病情，日前致贈司徒醫師1袋物品隨即離去。當時司徒醫師正為其他病患門診，來不及婉拒，事後發現民眾給醫師除水果外，還有含紅包3萬6千元現金，隨即送交政風室報備登錄並退還。

經政風室瞭解，厲太太是一位新移民配偶，先生為四處打雜工人，生活清苦，卻贈送醫師高額紅包現金表達謝意，讓人感到好奇。厲太太始道出原委，原來他先生患有思覺失調症，情緒易低落、夜眠差、四處亂跑，曾因至店家吃飯，覺得店家口氣差，就動手打店家頭部，遭報警賠錢和解，先生不但長期為病所苦，家人也好傷腦筋，後固定回診及服用司徒醫師所開藥方，有感先生病情明顯控制改善，及司徒醫師對病人態度溫和良善，致贈上述財物表示感謝。

該院政風室收到司徒醫師轉來病患餽贈後，隨即聯絡厲太太將3萬6千現金及水果退回，並向厲太太說明醫院正在推行「感謝醫護免送禮，愛心卡片表心意廉潔」活動，請其改以愛心卡片表達心意即可。

司徒醫師臨財不苟廉潔事蹟廣為流傳，並當選該院今年度廉政楷模，院長李世強於該院廉政會報中表揚司徒惠禎，及該院另兩位廉政楷模當選人，分別為心臟內科林俊呈主任及人事室陳姵妤小姐。

▲嘉榮灣橋分院院長李世強廉政會報中表揚司徒惠禎，心臟內科林俊呈主任及人事室陳姵妤小姐 。（圖／記者翁伊森翻攝）

該院政風室施世珍主任表示，醫院每年民眾致贈財物給醫護人員表達感謝案件，每年平均約60件；此次該院選拔出來3位廉政楷模，其廉政優良事蹟均為婉拒退休人員、病患及家屬致送的現金紅包、禮券及禮盒等，為維護乾淨廉潔的醫療文化，該院特以院區美麗的黃花風鈴木盛開照片為背景，製作成愛心卡片，而黃花風鈴木的花語也正為「感謝」，施主任鼓勵民眾對醫護表達謝意，不用送紅包或禮品，可改卡片表達謝意，共同建立全民醫療廉潔家園目標。

臺中榮總嘉義暨灣橋分院院長李世強表示，該院除了致力推行「感謝醫護免送禮，愛心卡片表心意廉潔」活動外，另該院臨床上多接觸急性、慢性和身心科患者，醫護人員工作場域時常面臨各式各樣的情況，該院為防範醫療暴力於未然，特邀請外聘委員林德昇律師於會報中專題報告「醫療暴力中，正當防衛與防衛過當之差別」讓醫護人員從正確法律知識中自我保護，並建立良好醫病關係，杜絕醫療暴力。

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