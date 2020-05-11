風衣女遭襲胸全身傷！思覺失調男14小時猥褻2女：生病不曉得　法官照判刑

▲小花胸前脖子抓傷、右側乳房抓傷、右手無名指指甲流血、左手臂瘀青、右腳脛骨前擦傷、左腳膝蓋瘀青。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名罹患思覺失調症的沈姓男子，在14小時內對兩名女子猥褻，還造成一人多處受傷，他辯稱，「因為我生病，根本不曉得當天發生什麼事！」但法官認為，沈仍具備基本理解及社會判斷能力，依公然猥褻罪判3月、強制猥褻罪判10月徒刑，且服刑後可能有再犯之虞，得施以監護1年半。

判決指出，2018年12月6日晚間9時許，沈男在馬路上，見小美（化名）從住處牽機車外出，公然脫褲裸露生殖器，並以下體往前頂逼近對方猥褻。小美父親聽到女兒的呼救聲趕到，手持安全帽往沈的背部敲擊，制止其繼續靠近。

未料，沈男犯案隔天中午11時20分許，見小花（化名）在住處車庫前要外出，竟強行抓捏對方下體，見她不從反抗，扯開她的風衣讓其跌倒在地，還襲胸猥褻，被路過鄰居出面制止。她驗傷顯示胸前脖子抓傷、右側乳房抓傷、右手無名指指甲流血、左手臂瘀青、右腳脛骨前擦傷、左腳膝蓋瘀青，氣得報警。

小美證稱，當時見沈男脫下褲子，她嚇得大叫；父親就拿安全帽將沈打趴在地上，「父親就叫我報警，被告起來時已經將褲子穿好了。現在回想起這件事情真的很恐懼，我不認識被告，從未見過被告，完全沒有任何恩怨。」

▼被害人直呼根本不認識被告。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

小美父親證稱，當時聽到女兒在喊「你有什麼事嗎？你在幹嘛？」，他就走出去，看到被告一直靠近女兒，「且被告的屁股有對我女兒往前頂的動作，我女兒一直後退。當時被告是背對著我，我女兒和被告是面對面，聽到我女兒說『爸爸，他露鳥』，我就拿安全帽從被告背部打過去。」

但沈男否認犯行辯稱，指這對父女誣告，案發當天他經過小美住處前，「他們就報警把我帶到警局，她應提出證據證明我有脫褲子掏出生殖器公然猥褻。」他隔天再度犯案被強制就醫，他辯稱，「因為我生病，根本不曉得當天發生什麼事，當我醒來時就在醫院。」

但高雄地院法官認為，根據被告於案發時的精神狀況鑑定，他雖反覆強調自己為病人身分、忘記案發情節等，但具基本理解及社會判斷能力；且言談中觀察其可嘗試判斷症狀與現實差異，意識上有部分認知功能，仍有能辦識其行為為違法的能力。

法官說，被告否認全部犯行，態度非佳，實不宜輕縱；惟念被告罹有思覺失調症，為中度精神障礙之人，且無前科，依公然猥褻罪判3月、強制猥褻罪判10月徒刑。

法官指出，針對被告的再犯風險送請醫院進行評估，結果為「被告如未積極配合接受精神疾病治療，則可能有再犯或有危害公共安全之虞，則有令入相當處所施以監護必要」，因此被告服完刑得施以監護1年半。全案可上訴。