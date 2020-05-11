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台中牙醫遭亂刀砍死！遺孀質疑司法輕縱精障殺人犯：盼司法做出改革

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲被害人遺孀於記者會強調尊重司法，但不接受「賴犯案時已喪失心智」等判決理由。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓男子在2018年5月間持刀闖入牙醫診所，亂刀砍傷王姓牙醫及2名助理，王男送醫不治；賴男辯稱患有思覺失調症，但台中榮總鑑定賴於行兇時意識正常，日前二審維持一審判決無期徒刑。對此，死者遺孀11日與多名牙醫團體召開記者會，強調尊重司法，但不接受「賴犯案時已喪失心智」等判決理由，質疑司法的天秤向殺人犯傾斜，並要求政府重視及嚴懲醫療暴力，加強精神病患者列管與送醫，檢討現行醫學鑑定制度，讓鑑定更完美且具公信力。

「我無法接受！」王姓牙醫遺孀11日由6名牙醫公會理事長、牙醫學會及校友會長等牙醫界團體陪同召開記者會，王妻沉痛表示，開庭時曾到法庭旁聽，審理過程中，對於有利於賴男的證詞及謊言，如他辯稱自己病得很嚴重，法官全都採信；而不利於賴的證詞，如他4年沒吃藥、身心障礙資格已註銷，甚至還能出國打工旅遊，行兇前還可騙過警衛進入診所，均顯示他意識與常人無異等，法官卻不採信。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲王妻11日由6名牙醫公會理事長、牙醫學會及校友會長等牙醫界團體陪同召開記者會。

她說，司法天秤傾向殺人犯，法官心證也傾向殺人犯，但「司法是正義與社會安全最後防線」，司法認定罹患思覺失調症的人，如殺人沒有罪，那善良無辜的老百姓生存權何在？如不重視，司法將淪為侵害人民權利的根源。中華民國源遠牙醫學會總會長陳福裕則提出3項要求，請政府重視與嚴懲醫療暴力，加強精神病患者列管與送醫，檢討現行醫學鑑定制度，讓鑑定更完美且具公信力。

王妻建議，重大思覺失調症病患兇嫌命案應維持與執行死刑，如判無期徒刑，則不得特赦獲假釋，應立法終身監禁或終身治療，藉以取代死刑；日前也北上向立委及總統府陳情，盼政府司法精神病房，由原來5年的監護，修法延長10至20年。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲王妻盼政府能了解民意所趨，並期待司法能貼近民意做出改革。

王妻也在臉書上成立《聲援被害人　公民大聲說》粉絲專頁，針對社會連續凶案的司法刑責及修法期待等議題作民眾意見調查，盼政府能了解民意所趨，並期待司法能貼近民意做出改革。

這起事件發生在2018年5月24日，賴男（35歲）持刀衝入妹妹上班的牙醫診所，只因為找不到妹妹，竟持刀朝2名櫃台的護理人員狠砍，而當時王姓牙醫英勇地保護2人，卻慘遭對方砍傷頸部殞命，造成1死2重傷的慘劇。對此，台中地院據草屯療養院之鑑定，賴男因罹患思覺失調症導致辨識能力顯著降低，一審判決無期徒刑；王姓牙醫遺孀上訴到二審之後，台中榮總精神鑑定結果大翻盤，鑑定顯示賴男犯案時精神穩定，未受精神疾病影響，但二審法官審理後仍認定，賴在犯案時已心神喪失，因此仍維持一審判決無期徒刑，目前王妻已請台中高分檢向最高法院上訴，聲明判處死刑。

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