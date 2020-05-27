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桃市府新任首長宣誓就職　副市長李憲明：發揮專長、領航桃園

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▲桃園市政府新任副秘書長何明光（前）、民政局長陳靜航（中）與勞動局長吳宏國（右）27日宣誓就職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府新任副秘書長何明光（前）、民政局長陳靜航（中）與勞動局長吳宏國（右）27日宣誓就職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府27日的市政會議上為新任副秘書長、民政局長與勞動局長舉行宣誓就職儀式，主持就職儀式的副市長李憲明表示，新任副秘書長何明光、民政局長陳靜航與勞動局長吳宏國，期許新任首長持續推動市府各項建設，發揮專長與領航桃園，讓市民感受市政貼心服務，桃園能成為幸福樂活城市。

桃園市長鄭文燦27日因公缺席市政會議，改由副市長李憲明主持市府新任副秘書長、民政局長與勞動局長聯合宣誓典禮。李憲明指出，新任副秘書長何明光是中央大學哲學系碩士，曾任平鎮區長與中壢地政事務所主任等職，2018年7月擔任客家事務局長，秉持客家子弟硬頸精神，對客家文化推動不遺餘力，進行許多重大建設，讓客家文化成為世界與台灣的新亮點，期許透過其豐富歷練，為市府各局處業務帶來更多幫助，持續推動各項重大建設為桃園加分。

▲桃園市副市長李憲明（左二）與新任副秘書長何明光（左一）、民政局長陳靜航（右二）、勞動局長吳宏國（右一）等人合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市副市長李憲明（左二）與新任副秘書長何明光（左一）、民政局長陳靜航（右二）、勞動局長吳宏國（右一）等人合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新任民政局長陳靜航則為世新大學社會心理學系畢業，曾任台灣省政府主席室參議、桃園市府副秘書長等職務，2018年擔任勞動局長，致力推動工會輔導、照顧外籍移工與建立完善勞動環境，落實市府勞工照顧與勞教政策，期許未來秉持為民服務熱忱，繼續帶領民政局全體同仁推動區里建設，讓市民享受更多元服務。

新任勞動局長吳宏國為中央大學土木系碩士，具有深厚工程背景，在工務局、水務局都有豐富行政歷練，2018年年擔任中壢區長以來，發揮工程專長推動中壢各項建設，包括鐵路地下化、捷運建設與老街溪整治等重大工程，期許為民服務精神，繼續推動勞工照顧與勞教等業務，讓廣大勞工受到更多照顧。

李憲明強調，中壢區長出缺後由平鎮區長鄭詩鈿調任，平鎮區長職務則由副區長鄭錦文升任，兩位新區長皆嫻熟公所相關業務，期許帶給市民更大協助。

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