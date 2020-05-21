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桃市新任副市長、教育局長布達　鄭文燦：發揮所長、無縫接軌各項政策

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▲桃園市新任副市長高安邦與民政局長林明裕21日宣誓就職，市長鄭文燦主持布達儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市新任副市長高安邦與民政局長林明裕21日宣誓就職，市長鄭文燦主持布達儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府21日舉行新任副市長與民政局長布達儀式，市長鄭文燦表示，原副市長游建華高升至國發委會副主委新職，新任副市長由原市府教育局長高安邦升任，教育局長則由前勞動部政務次長林明裕擔任，相信在2位優秀人員領導下，能夠無縫接軌各項政策，打造桃園成為一個樂活幸福的城市。

鄭文燦指出，新任副市長高安邦是美國麻薩諸塞州立大學農業經濟學系博士，曾任政大教授、開南大學校長，在教育界學術與經濟學領域著力深厚，2015年加入市府團隊擔任教育局長一職，其擔任教育局長任內，推動多項教育改革，讓桃園在數位、語文、科學、創客教育方面轉型升級，多項指標具重大性突破，順利完成國立高中整併為市立高中接軌。

此外，高副市長過去推動多項校園更新計畫也即將完成全市私幼與公幼6比4之目標，期待未來借重其在教育、經濟、財稅等各方面專長，以其豐富行政與學校治理經驗，提升桃園市政的助益，為桃園市加分。

▲桃園市新任副市長高安邦與民政局長林明裕21日宣誓就職，市長鄭文燦會後與兩人合影。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市新任副市長高安邦與民政局長林明裕21日宣誓就職，市長鄭文燦會後與兩人合影。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦特別介紹新任教育局長林明裕，他是國立台師大學化學系畢業、碩士課程40學分班結業，曾在台中縣第二期國中校長甄試第一名，長期深耕教育領域，擔任過彰化縣政府教育處處長與副縣長職務廣受好評，在教育專業與實務經驗相當完整厚實，任職勞動部政務次長期間，非常了解技職教育體系，相信其來桃園市府服務，對於桃市教育工作會有更大助益。

鄭文燦強調，桃園市是全台灣成長最快的新興城市，桃市人口數已經達225萬人，桃園市致力提高教育指標，在直轄市競爭中不斷往前邁進，可謂教育局及全體學校努力成果，期盼林明裕局長就任後，能維持桃園教育佳績，做出更大的貢獻。

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