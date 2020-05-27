按喇叭就不爽！罵人白痴　中壢街頭雙方大玩「碰碰車」互相提告

▲桃園市中壢區26日晚間，2輛車疑因行車糾紛上演街頭碰碰車，網友拍攝2名男女互嗆畫面上傳臉書，引起網友熱議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2名男女26日晚間在桃園市中壢區環中東路上演「碰碰車」，張姓女子疑似不滿蘇姓男子轎車擋路多次按喇叭警示，雙方因此發生口角，後來在路口處停等紅綠燈時，蘇男故意撞擊張女轎車，雙方下車互嗆還相互拉扯，過程正好被網友全程拍攝並上傳臉書《爆料公社》引起網友熱議，中壢警方指出，警方已通知雙方到案說明，並依公然侮辱、強制、毀損、傷害與恐嚇罪函送偵辦。

▲桃園市中壢區26日晚間，2輛車因行車糾紛上演街頭碰碰車，張姓女子下車向蘇男嗆聲。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

中壢警分局表示，26日晚間9時許，30歲的張姓女子駕車從中壢區普忠路往環中東路上行駛，因不滿同向34歲蘇姓男子駕駛轎車擋路，多次對蘇按喇叭示警，雙方下車發生口角，後來雙方又在環中東路、中山東路口等紅綠燈，蘇男突然衝撞前方張女轎車保險桿，張女下車猛拍蘇南引擎蓋，還對蘇男猛嗆：「走開，你不要碰我喔、你再撞我啊，你再撞…」。

後方的蘇姓男子也不甘示弱，開車就往張女轎車保險桿連續衝撞，甚至還倒車再衝撞，在大街上演真實版碰碰車，後方車輛發現2人下車爭論紛紛走避，對向路人則將全部過程約7分中畫面上傳臉書《爆料公社》，引起不少網友議論紛紛。

▲桃園市中壢區26日晚間，2輛車因行車糾紛上演街頭碰碰車，蘇姓男子下車向張女嗆聲。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

影片中，蘇姓男子還一度向拍攝網友解釋：「剛剛從路口轉出來，她一直給我按喇叭，我就不爽，我下車，妳按我喇叭幹嘛，她說你擋住我的路了，我說這路妳家的喔，我有打方向燈，她說她直行車，還罵我白痴，我就很不爽，我說妳再罵看看，妳要跟我道歉！」 他氣不過才追了3個路口要求道歉，但張女就是不肯，還出手打了他，因此他氣得報警處理。

中壢警分局普仁派出所指出，經查是張姓女子駕車與蘇姓男子有行車糾紛，疑似蘇男不滿張女在後方猛按喇叭，雙方還發生口角，隨後在停等紅綠燈時，蘇男對張女轎車衝撞引發第二波口角，雙方因此發生拉扯情事，已通知當事人到案說明，依刑法公然侮辱、強制、毀損、傷害與恐嚇罪嫌函送桃檢偵辦。

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