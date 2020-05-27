桃園平頭男持刀隨機強擄女學生想性侵　依「加重強制性交」起訴

▲桃園市王姓男子上月持刀誘騙少年企圖性侵案，檢方27日依加重性交罪嫌提起公訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子上月在大園區偏僻路段隨機持刀強押女學生上車，企圖載往偏僻處性侵，桃園警方報請檢察官指揮偵辦，6小時內被楊梅與大園警方聯手查緝到案，王男偵訊時辯稱是臨時起意，誘騙女學生不成才改持刀強押上車，所幸女學生趁其下車上廁所時脫逃求助，檢方27日偵結依攜帶凶器加重強制性交罪嫌將王男提起公訴，並向法院建請加重其刑。

▲桃園市王姓男子上月持刀誘騙少年企圖性侵女學生，事後被警方移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢調查，54歲的王姓男子在上月23日傍晚5時許，開車行經大園區科二街時，發現女學生落單獨行，乃持刀隨機強押上車企圖性侵，後來女學生趁王男下車上廁所時逃離，並向住家求救報警提告；桃檢婦幼組檢察官林郁芬指揮大園與楊梅警分局，隔天凌晨零時許由楊梅警方在楊梅區幼獅路附近逮捕王男到案，檢方複訊後將王男向法院聲押獲准。

桃檢指出，王男駕駛的車中遺落不少女學生逃離時留下物品，檢警採集女學生身上微物跡證，經驗出其遺留DNA與王男相符，確認王男曾對女學生有性侵跡證，檢察官認為，王男公然以擄人方式欲逞獸慾，使被害女學生身心嚴重受創，對社會治安造成巨大衝擊，犯後猶仍狡辯毫無悔意，建請法官從重量刑，全案已移審桃園地院。

▲桃園市王姓男子上月持刀誘騙少年企圖性侵案，桃檢檢察長王俊力(中)日前至楊梅警分局頒發榮譽狀給破案有功人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃檢檢察長王俊力本月18日親至大園分局、楊梅分局頒發榮譽狀給破案有功人員，以嘉勉員警對桃園治安維護所做出之努力。

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