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桃市府因應武漢肺炎疫情召開防疫會議　鄭文燦視察轉運站

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▲桃園市長鄭文燦因應武漢肺炎疫情，29日上午召開防疫整備會議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦因應武漢肺炎疫情，29日上午召開防疫整備會議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應武漢肺炎疫情，桃園市政府29日召開「武漢肺炎疫情防疫會議」，市長鄭文燦表示，針對武漢肺炎疫情嚴峻，市府團隊需合力執行各項防疫整備工作，也請各局處瞭解各大賣場、通路口罩供應情形，避免造成市民搶購造成恐慌，鄭文燦還走訪經國轉運站視察春節連假了解客運業者疏運情況，提醒業者需提供駕駛員、售票人員全程戴口罩，做好防疫工作以確保旅客安全。

鄭文燦在防疫會議中指出，桃園有國際機場，是國內防疫的第一線，面對疫情除與機場合作的11家醫院緊密聯繫外，市府各局處於春節期間須加強防疫整備工作，交通局與捷運局應督導公共運輸業者落實員工、司機配戴口罩與酒精消毒工作。

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鄭文燦還指示包括機場捷運列車開啟空調換氣系統，加強直達車空調出風口電漿殺菌，車站應每4小時全面消毒，站務人員也需配戴口罩執勤，並加強旅客宣導防疫觀念；觀旅局則督導旅宿業在觀光景點、遊樂場所等處所宣導戴口罩、量體溫；勞動局加強工廠外籍移工疫情宣導與衛教工作；教育局協助新住民防疫宣導，預先研議開學後防疫工作；市府團隊全面動員擴大防疫層面，落實防疫整備工作讓防疫無漏洞，以確保市民健康安全。

▲桃園市長鄭文燦因應至賣場了解口罩供應與防疫工作情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦因應至賣場了解口罩供應與防疫工作情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，開工後凡人潮聚集較多處需加強防疫整備，觀旅局自1月31日至2月12日桃園燈會期間，工作人員須全程配戴口罩、協助市民以酒精消毒雙手等衛教宣導、加強美食區和休息區的清潔工作，配合防疫工作調整燈會開展；另外，秘書處需加強市府出入口地毯消毒與大樓清潔，協助洽公民眾酒清消毒；經發局與衛生局了解各大賣場通路與口罩供需，避免民眾搶購造成恐慌。

▲桃園市長鄭文燦視察經國轉運站了解業者防疫工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦視察經國轉運站了解業者防疫工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還視察經國轉運站時，慰勉客運公司業者協助春節返鄉疏運工作辛勞，籲請業者須提醒包括駕駛員、售票人員到班後需量測體溫，確認無發燒症狀再值勤，全程需戴口罩，主動提供口罩給有需要市民使用，售票櫃臺皆備有酒精手部消毒器與耳溫槍，籲請市民自主使用，載運旅客期間協助撥放宣導短片，完成載運任務後進行全車消毒，維持高標準防疫工作。

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