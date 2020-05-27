「嘿咻換鑽石」一場空　女怒告性侵！男喊冤：做3次了...檢不起訴

▲桃園市陳姓男子去年7月在某公園認識女子，後來相約至摩鐵尋歡，女子事後控告男子性侵。（示意圖／視覺中國CFP)

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年7月間在桃園市某公園認識女子，隔月相約女子上摩鐵，但事後女子卻提告陳強制性交，陳男偵訊時辯稱雙方已發生3次性關係，女子要他嘿咻後要買鑽石給她，因沒錢無法兌現承諾才挨告；檢方根據雙方對話紀錄，女子事後主動向陳要求和解，檢方27日偵結認定僅憑女子片面指控，無其他積極證據，難以入陳男於罪，偵結陳男予以不起訴處分。

桃檢指出，根據女子指控，她與53歲陳姓男子去年7、8月間在桃園市某公園認識，幾天後被陳男帶去摩鐵，在違反其意願下被陳男硬上，事後提告陳男強制性交罪；陳男偵訊時坦承與女子有發生性行為，但否認有強制性交事實，陳男辯稱與女子已發生3次關係，當時2人一起去摩鐵，事前女子要求要買鑽石給她，因沒錢無法兌現承諾，結果女子居然提告。

檢方查出，女子事後到醫院驗傷提告，還提出其大腿有瘀青照片，但醫院驗傷證明女子頭部、身體與下體等處均無外傷，陳是否對女子有施暴抑或強制性侵仍有疑慮，另外，根據2人通訊軟體對話紀錄，女子曾向陳說「看你要不要和解，不然我提告了？」、「你今天說要買，你說要先進賓館休息」等語，顯見女子案發後要求陳男購買物品，否則就提告，衡量性侵被害人案發後內心承受壓力與痛苦，大多無法面對被告，女子卻打電話給陳要求和解，行為顯與常情不符合。

檢方認為，陳男案發前同意與女子性交後買鑽石，但事後發悔，其所為與強制性交要件並不相同，加上警方提供照片、錄音等對話紀錄無法證明犯行，僅女子片面指控，復查無其他積極實證，陳男罪嫌不足偵結予以不起訴處分。

►二手票券豐富你的生活

【更多新聞】

►影／滯俄國人96人搭機返台「9人有異狀」 採檢後同送集中檢疫所

►「有炸彈」一句話害班機延誤3小時 港籍女辯「有不安全的感覺」被起訴

►按喇叭就不爽！罵人白痴 中壢街頭雙方大玩「碰碰車」互相提告