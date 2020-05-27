　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「嘿咻換鑽石」一場空　女怒告性侵！男喊冤：做3次了...檢不起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市陳姓男子去年7月在某公園認識女子，後來相約至摩鐵尋歡，但女子事後控告男子性侵。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市陳姓男子去年7月在某公園認識女子，後來相約至摩鐵尋歡，女子事後控告男子性侵。（示意圖／視覺中國CFP)

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年7月間在桃園市某公園認識女子，隔月相約女子上摩鐵，但事後女子卻提告陳強制性交，陳男偵訊時辯稱雙方已發生3次性關係，女子要他嘿咻後要買鑽石給她，因沒錢無法兌現承諾才挨告；檢方根據雙方對話紀錄，女子事後主動向陳要求和解，檢方27日偵結認定僅憑女子片面指控，無其他積極證據，難以入陳男於罪，偵結陳男予以不起訴處分。

桃檢指出，根據女子指控，她與53歲陳姓男子去年7、8月間在桃園市某公園認識，幾天後被陳男帶去摩鐵，在違反其意願下被陳男硬上，事後提告陳男強制性交罪；陳男偵訊時坦承與女子有發生性行為，但否認有強制性交事實，陳男辯稱與女子已發生3次關係，當時2人一起去摩鐵，事前女子要求要買鑽石給她，因沒錢無法兌現承諾，結果女子居然提告。

檢方查出，女子事後到醫院驗傷提告，還提出其大腿有瘀青照片，但醫院驗傷證明女子頭部、身體與下體等處均無外傷，陳是否對女子有施暴抑或強制性侵仍有疑慮，另外，根據2人通訊軟體對話紀錄，女子曾向陳說「看你要不要和解，不然我提告了？」、「你今天說要買，你說要先進賓館休息」等語，顯見女子案發後要求陳男購買物品，否則就提告，衡量性侵被害人案發後內心承受壓力與痛苦，大多無法面對被告，女子卻打電話給陳要求和解，行為顯與常情不符合。

檢方認為，陳男案發前同意與女子性交後買鑽石，但事後發悔，其所為與強制性交要件並不相同，加上警方提供照片、錄音等對話紀錄無法證明犯行，僅女子片面指控，復查無其他積極實證，陳男罪嫌不足偵結予以不起訴處分。

►二手票券豐富你的生活

【更多新聞】

►影／滯俄國人96人搭機返台「9人有異狀」　採檢後同送集中檢疫所

►「有炸彈」一句話害班機延誤3小時　港籍女辯「有不安全的感覺」被起訴

►按喇叭就不爽！罵人白痴　中壢街頭雙方大玩「碰碰車」互相提告

ET快訊
即／嚴防朱雪璋落跑！設局砍斷「深海閻王」腳筋　檢警檢警拘捕中
202張電子發票全槓龜！他App一按「驚奇中2000元」
文華東方員工證實裁員、減薪、降職！200人臨時被叫開會「官網
「天和鮮物」創辦人劉天和過世！官方粉絲團：來不及道別
口罩6月1日解禁！恐爆搶購潮　業者曝「成本高」：可能會漲到1
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園平頭男持刀隨機強擄女學生想性侵　依「加重強制性交」起訴

涉外流代隊長30支偷情動作片　北農駐警隊員夫妻挨告...結局逆轉！

快訊／婦聯會暫時保住了！法院裁定：「別再收政治獻金」就好

機車行老闆「情慾交流」人妻！她嬌喊：是你慾火焚身…正宮目擊這幕心碎了

快訊／嚴防朱雪璋落跑！設局砍斷「深海閻王」腳筋判6年定讞…檢警拘捕中

幫妻照料22隻貓「顧不好就挨罵」人夫求離婚！她反控：家暴還搞大小三肚子

影／按喇叭就不爽！罵人白痴　中壢街頭雙方大玩「碰碰車」互相提告

「嘿咻換鑽石」一場空　女怒告性侵！男喊冤：做3次了...檢不起訴

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

投資慘賠「股東反目」痛扁搶手機　男被帶到山區再打一次！簽下600萬本票

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

桃園平頭男持刀隨機強擄女學生想性侵　依「加重強制性交」起訴

涉外流代隊長30支偷情動作片　北農駐警隊員夫妻挨告...結局逆轉！

快訊／婦聯會暫時保住了！法院裁定：「別再收政治獻金」就好

機車行老闆「情慾交流」人妻！她嬌喊：是你慾火焚身…正宮目擊這幕心碎了

快訊／嚴防朱雪璋落跑！設局砍斷「深海閻王」腳筋判6年定讞…檢警拘捕中

幫妻照料22隻貓「顧不好就挨罵」人夫求離婚！她反控：家暴還搞大小三肚子

影／按喇叭就不爽！罵人白痴　中壢街頭雙方大玩「碰碰車」互相提告

「嘿咻換鑽石」一場空　女怒告性侵！男喊冤：做3次了...檢不起訴

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

投資慘賠「股東反目」痛扁搶手機　男被帶到山區再打一次！簽下600萬本票

陳瑾緗踢館《聲林》爆紅...新造型曝光撞臉「孫淑媚+中國娃娃」！

煎炒、涼拌不同油！專家曝「6煮法」搭配油款...用錯吃下有害物質

諾蘭《天能》真的「炸毀一架波音747」原因曝光！羅伯派汀森：太荒唐

不斷更新／新莊賽前大雨　樂天、富邦之戰延後開打

自住客推升低價屋價格　北市房市指標：房價亮過熱紅燈

搭雲霄飛車「禁止尖叫」！日本推樂園防疫守則...迪士尼跟進支持

員林基督教醫院淹水　老鼠的家也被淹…溼答答縮在牆邊發抖

日軍二戰興建10多座碉堡僅剩4座　台中議員請命：活化歷史

水利會改制「違憲」　黃金春砲轟陳吉仲「沒有重批不會醒！」

游錫堃28日召集黨朝野協商　研議發表共同聲明挺香港

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

社會熱門新聞

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝　拍肉片有更邪惡目的

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

錢櫃「80人運動」直擊　尺度無底限

快訊／轎車逆向與公車對撞粉碎！駕駛卡車內　女友昏厥

師生沙發摩蹭碰到重點　她反問：感覺怎麼樣？

錢櫃80人混戰「創辦人」曝　烏特邦神祕群組起底

桃園男後座慘被燒成焦屍　家屬靠「葉子」認出他

偽單身騙砲女網友　他裝暖男專釣單純女

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

台大女遭分屍案　家屬求償再敗訴

撞擊瞬間曝！福斯GTI炸出火球　3男燒成焦屍

高雄騎士摔落橋下一死一傷

志願役軍人陳屍商旅　遺書：對不起父母

更多熱門

相關新聞

惡警「逼女頭戴防毒面具」忍輪流硬上　呼救還遭恐嚇活埋

惡警「逼女頭戴防毒面具」忍輪流硬上　呼救還遭恐嚇活埋

烏克蘭基輔日前發生一起警界醜聞，一名女子出面指控自己遭到2名員警的暴力對待，甚至逼迫她戴防毒面具接受輪流硬上，過程中女子試圖想要抗拒，卻被威脅如果不從就要將埋在樹林裡，完事後2名惡員警接著凌虐一名同樣被收押的男子，以亂棒毆打、威脅雞姦。

女子14樓站立　員警環抱救人解圍

女子14樓站立　員警環抱救人解圍

芝加哥美男寄小禮物卡關　屏東女為愛急匯8.5萬

芝加哥美男寄小禮物卡關　屏東女為愛急匯8.5萬

她工廠內蹲馬桶直接產子　起身冷看嬰屍漂

她工廠內蹲馬桶直接產子　起身冷看嬰屍漂

單親媽戴6月嬰自摔撞頭昏迷！警消見「人肉氣囊」秒鼻酸

單親媽戴6月嬰自摔撞頭昏迷！警消見「人肉氣囊」秒鼻酸

關鍵字：

女子嘿咻鑽石

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

櫃姐態度超差　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝　拍肉片有更邪惡目的

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

霍建華0偽裝現身台北街頭

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

正妹大胃王吃播「麥克風收到詭異女聲」！低喊：妳不是一個人

騎車被蟒蛇纏脖　16歲男昏迷路上

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面