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無視禁菸令公車站公然抽菸　桃園市衛生局即日起開罰

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▲桃園市衛生局1日起針對公車站候車亭實施全面禁菸，違者將開罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局1日起針對公車站候車亭實施全面禁菸，違者將開罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局於今年5月1日起公告公車站候車亭全面禁菸，宣導期為期6個月已結束，1日起針對違規抽菸者進行開罰，衛生局稽查人員上午在人潮聚集候車亭巡查，其中八德區茄苳溪站候車亭查獲1人、中壢區內壢火車站前候車亭查獲2名違規抽菸行為人已當場開單取締，衛生局強調，將不定時不定點進行巡查，違者依菸害防制法處新台幣2000元至1萬元以下罰鍰。

市府衛生局長王文彥表示，根據衛生福利部國民健康署調查統計，桃園市18歲以上成人吸菸率由100年18.6%降至107年10.6%，但107年國中生吸菸率為5.6%則高於全國的2.8%，高中職生吸菸率為12.4%高於全國的8%；為減少青少年接觸吸菸環境，市府於104年起陸續公告公園、學校周邊環境等納入禁菸區，今年更擴大公告全市356處公車站候車亭為禁菸區，目前全市共有1004處戶外禁菸場所，為避免市民免於二手菸危害，市府努力營造無菸候車環境。
▲桃園市衛生局為期半年公車站候車亭全面禁菸宣導期已過，即日起違者將開罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局為期半年公車站候車亭全面禁菸宣導期已過，即日起違者將開罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為讓市民清楚了解公車站候車亭全面禁菸，衛生局從今年5月起加強動員稽查人員、志工在公車站候車亭宣導禁菸訊息，並利用電子看板、網路宣導與公車車體廣告刊登禁菸訊息，針對公車客運站或免費接駁公車站提供戒菸與禁菸文宣，另透過網路線上填寫菸害防制問卷(https://forms.gle/dhbogMf43kaxqt6k8)得到免費禁菸Line貼圖活動，強宣導桃園市公車站候車亭全面禁菸。

為鼓勵市民養成運動習慣與健康生活型態，衛生局將於2日在八德區元聖宮舉辦「八德GO GO GO 菸品我Say NO」健走活動，鼓勵市民多到戶外健走，透過拒菸聯合宣示，加強打擊菸害，貫徹本市杜絕菸害決心，有吸菸習慣的民眾可利用戒菸免費專線「0800-636363」，將由專人協助脫離菸癮，或可上桃園市政府衛生局無菸網站/ http://dph.tycg.gov.tw/nosmoking/查詢。

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