貪官索賄新招曝！LINE傳重機圖檔　廠商送來2輛值百萬...他全變賣入袋

▲桃園市政府前經發局長朱松偉涉貪扯出案外案，檢調查出朱涉嫌用LINE上傳重機貼圖向廠商索賄。（資料圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市府前經發局長朱松偉涉嫌貪污案，桃園地院今年1月裁定羈押禁見，調查局北機站最近查出，朱曾用LINE下載重型機車圖案再向廠商索賄，先後有廠商依照貼圖重機圖示購買2輛總值近百萬元重機轉送給朱，但朱收到重機後卻私下變賣換現，等同變相收賄，目前全案已由桃檢偵辦中。

檢警調查，53歲的桃市府前經發局長朱松偉任職經發局長期間，涉嫌向「全徽道安科技」董事長孫瑀索賄與餽贈紅酒，連住宿五星級飯店費用都要求廠商埋單，桃園地院於今年1月裁定收押。



調查局北機站查扣朱松偉手機經過鑑識，過濾朱松偉LINE對話內容，發現朱在擔任「亞洲矽谷計畫」副執行秘書期間，曾對2家投標廠商傳送日本大型重機貼圖，為避免留下證據，傳送圖片後未加註任何文字，似暗示業者透過餽贈重機作為護航得標代價。

據指出，朱松偉審查某件標案時，曾傳送日本生產的重機，朱總計上傳2款重機貼圖給廠商，廠商後來直接買新車送到朱的家中，原以為朱是重機愛好者，未料朱並未將這2部重機收藏使用，反而是變賣換現，顯示朱透過各種方式向廠商索賄。

桃園地檢署受理本案，對於相關案情僅表示還在偵辦中不便透露；桃園市府則重申，本案已在司法調查程序中，市府會配合偵辦，一切依法行事，期盼司法勿枉勿縱，查明事實真相，經發局各項業務推動不會受個別司法案件影響。

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