感謝藥師對防疫奉獻　桃市府與Uber Eats提供800組免費外送

▲為感謝藥師對防疫貢獻，Uber Eats提供800組免費外送給桃市藥師，市長鄭文燦30日將業者免費外送轉贈給桃市藥師公會理事長謝志忠（右）。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為感謝桃園市辛苦的藥師在防疫期間默默的奉獻，桃園市府與Uber Eats攜手合作，提供給全市藥師免費外送服務，市長鄭文燦30日主持受贈儀式時表示，台灣防疫工作寫下典範，背後有許多的成功因素，感謝桃市藥師伙伴協助，協助口罩等防疫物資銷售服務，市府與Uber Eats業者合作提供800組免費外送服務序號，即日起至6月30日，以方便藥師選購美味餐點。

鄭文燦指出，口罩實名制上路後，仰賴藥師協助分裝與銷售口罩，藥師同時還要兼顧藥品販售、諮詢等服務，藥師工作量大增，桃市有38家藥局因藥師年紀較大，或為1人藥局，人力不足等因素選擇退出，口罩實名制3.0上路後，口罩銷售通路增加，包含藥局、網路與超商，相信可協助分攤藥師工作量，非常感謝藥師全心投入。

鄭文燦強調，疫情期間，愈來愈多人習慣宅在家生活，促使宅經濟崛起，外送平台更加普及化，政府積極鼓勵餐飲業者進行數位轉型，加入外送平台，除了中央補助每家店1萬5千元外，市府也加碼提供每家店5千元鼓勵金，業者可獲得2萬元補助，希望幫助餐飲業者在疫情期間，營收不受影響，此外，他肯定Uber Eats持續提供國內消費者優質外送服務與強化外送員防疫對策、增加「無接觸送餐服務」等，以減少消費者取餐時非必要接觸，降低飛沫或交叉傳染風險。

▲桃市府與Uber Eats提供800組免費外送給桃市藥師，市長鄭文燦30日會同業者將免費外送贈送桃市藥師公會。（圖／記者沈繼昌攝）

Uber Eats台灣區總經理李佳穎說，Uber Eats於3月24日起啟動「Eats 挺你」計畫，藉由「Eats 暖心優食專案」提供2萬5千份免費餐點給第一線的醫護人員，很榮幸能與桃園市府與桃園市藥師公會合作，將這項專案擴及桃園800多位藥師，以實際行動表達對藥師的感謝。

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