蔡英文下令人道援助香港　陸委會接球立刻開會研商





▲民進黨黨主席蔡英文出席中執會，重申力挺香港人民立場。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對港版國安法恐造成香港淪為「一國一制」，總統蔡英文27日受訪時重申力挺香港人民立場，同時指出，已經與行政院長蘇貞昌達成共識，將由行政院籌組「香港人道援助行動專案小組」。據了解，在府院指示下，陸委會今天下午立即開會進行會商，行政院待陸委會規劃完成後會再召開協調會議，由行政院秘書長李孟諺親自協調。

行政院發言人丁怡銘進一步說明，因應未來可能發展，政府決定負起更大的責任，專案小組將盤整相關資源，對港人的居留、安置、照顧進行完整規劃。

丁怡銘表示，香港局勢與香港人民的處境，政府十分關心，府院也隨時掌握最新狀況。因應未來可能發展，政府決定負起更大的責任。蔡英文總統與蘇貞昌院長今天早上達成共識，將由行政院籌組「香港人道援助行動專案小組」，由陸委會負責規劃，進行跨部會協調統合，希望陸委會在最短時間內提出規劃，讓行政院盡快向社會大眾說明。

丁怡銘指出，這項專案，會盤整相關資源，來對港人的居留、安置、照顧，進行完整的規劃，包括預算的框定，協助機制的明確化等等。專案內容待跨部會協調，經蘇貞昌院長核定後，再向各界報告。

蔡英文27日下午對港版國安法做出最新回應，她重申支持香港的立場，「我們跟全世界民主國家的立場一樣，我們要嚴正呼籲中國政府，要懸崖勒馬，不要違反對港人50年不變、港人治港的承諾，應該讓香港社會盡速恢復和平對話，如果香港情勢惡化，那麼香港的自治，或香港的人權自由受到更進一步的壓縮，我們也要表達嚴正的關心。」

蔡英文指出，台灣會持續支持香港人爭取民主自由的決心，「因為我們相信，香港民主自由是維持區域和平穩定很重要的事情。我相信很多朋友現在在討論如何強化協助香港人民，那我要跟各位報告，我今天早上有機會跟行政院蘇院長討論，我們已經達成共識，由陸委會主責，對香港朋友提出人道救援行動方案。」

蔡英文說明，這個專案將會由陸委會負責規劃，會做跨部門協調專案，這個專案也會排整相關資源，對港人居留安置進行完整規劃，包含預算框定、明確化等，希望陸委會最短時間內提出他們規劃，對社會大眾說明。

蔡英文進一步提到，在台灣相關法律下，對香港人民進入台灣的規定相對比較寬鬆，過去一年港人進入台灣，來台灣居住人數成長非常的多，相較前一年成長百分之41，突破五千名，預期這個趨勢會持續下去，港人進入台灣安置及就業等，台灣會有專案來處理。

蔡英文重申，「我們有一件事情是確定的，我們照顧香港人民的決心不變，我們會提供他們必要的協助，讓他們到台灣來居留生活還有工作。」