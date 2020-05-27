聲援香港雙城論壇生變？柯文哲：我個人主張繼續辦

▲柯文哲赴議會針對追加減預算報告。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲27日下午赴議會追加預算報告，由於柯文哲日前在臉書聲援香港，議員汪志冰詢問，雙城論壇會不會舉行？若是對岸有意見怎麼辦？柯文哲回應，「我個人主張繼續辦」，因為兩岸溝通、民間交流是很重要概念，有交流才有善意。

汪志冰指出，針對香港版國安法，在大陸人大會議上將要通過，柯文哲在臉書上表達，提及北風跟太陽說法，並強調會加深台灣人民討厭中國的程度，是柯文哲具體明確的態度。汪志冰酸說，不像蔡英文，香港人是夥伴、是戰友，不能選完就甩鍋。

汪志冰追問，如果柯文哲是國家領導人，會怎麼具體來做？柯文哲表示，他不是國家領導人，是台北市長，他比較關心資金、人才外移，台北能不能接到，還是全部被新加坡拿去，北市也開始準備，估計未來半年香港人才、資金會大量外流，要比新加坡更好，人家才會來。

柯文哲坦言，「還是輸掉」，新加坡代表有來找他，亞洲金融中心比較可能移到新加坡不是台北，的確是目前的缺點。

至於針對北京具體建議？柯文哲回應，他以前就講過，主張蔣經國模式，經濟跟政治沒有辦法長期存在那麼大落差，政治上限縮，一定會出問題。

汪志冰接著詢問，柯文哲在臉書上表態，雙城論壇會不會舉行？柯文哲強調，「我是主張辦啦，繼續辦理，我個人主張繼續辦」，因為兩岸溝通、民間交流是很重要概念，有交流才有善意，沒有交流就沒有善意了。

汪志冰追問，若是對岸有意見怎麼辦？柯文哲坦言，雙城論壇是兩邊都同意半才辦的起來，如果不同意辦也辦不起來，要雙方商量；最後他說，「我這樣講很平和，也沒有講壞話，我覺得還好」。

民進黨議員洪健益詢問柯文哲是否真心誠意挺香港？柯文哲回答，大陸的政策一定會出問題，去年反送中吃得苦頭還不夠嗎？洪健益在追問一次是真心誠意挺香港嗎？柯文哲說，「對」。

洪健益並問，對於大陸的信心、相信度還高嗎？柯文哲則說，「我們不用相信他，我們要防備他，怎麼相信他」。被問及一方面挺香港，卻還要辦雙城論壇？柯文哲回說，美國蘇聯冷戰時期還是有交往，兩岸要有溝通交流，不代表要放鬆自己準備，這是兩回事。

柯文哲還說，人也無法來，不可能檢疫14天，技術上有問題，北市要嘗試辦，到底怎麼辦還不曉得。洪健益表示，就算國安法對香港不利，還是要辦雙城論壇？柯文哲仍強調，兩件事情可以分開處理，「支持香港還是支持香港」，遭洪健益酸說「好啦好啦，你要怎麼凹，我沒意見。」