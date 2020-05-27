林榮基說「要一起保護台灣」：活在這個地方是有責任的

▲林昶佐拜訪林榮基。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐 Freddy Lim）

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸全國人大28日將審議港版「國安法」，引發國際譁然。無黨籍立委林昶佐在臉書發文指出，26日拜訪日前來台重啟香港銅鑼灣書店的老闆林榮基，聊聊在台的生活，兩人在對談中，林榮基的幾番話，讓他坦承「差點爆哭」。

林昶佐在臉書透露，26日他特別到銅鑼灣書店拜訪林榮基，幫自己和女兒「米魯」挑幾本書，也和林榮基聊聊在台灣的生活，而林榮基透露，來台以後一切如常，唯獨台式早餐沒有「英式太陽蛋」，讓他有點不習慣。

針對書店開幕時，曾遭統派人士潑漆恐嚇，店內地板還殘留好幾處紅漆，會不會擔心日後又被找麻煩？林榮基表示，他規規矩矩做生意，違法的是他們，「應該是他們要擔心，我有甚麼好怕的？」

對於來台還要被恐嚇騷擾，為什麼不選擇去其他國家？林榮基回應，台灣雖有民主自由，但還是有很多人有認同問題、對「中共存有幻想」，他希望可以藉由書籍，讓更多人想清楚。

林榮基還提到，他來台灣「要來一起保護台灣」、「我在這邊生活，我也有責任。每個香港人過來的都要知道，活在這個地方，是有責任的」。對此，林昶佐坦言「聽到這裡真的差點爆哭」。

林昶佐表示，最後，他把去年香港歌手何韻詩送給他、上面寫著「台灣加油」的連儂旗，掛在銅鑼灣書局店內展出，「林榮基大哥加油，台港我們一起加油」。

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