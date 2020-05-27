港股國安法後「止跌」秘密曝光？彭博：陸資「光速進場」大買國企！

▲受「港版國安法」衝擊，港股22日崩跌。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸21日宣布將於全國人大會議提出「港版國安法」，港股22日隨即重挫1300多點，創下200年以來最大單日跌幅，還傳出外國富豪已打算撤資離港。不過，《彭博》26日報導指出，大陸資金正以「前所未有」的速度進軍港股，尤其在22日的崩跌之後，陸資買盤更是快速進場，鎖定了工商銀行、建設銀行等大陸國企佈局。

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報導提到，過去香港股市只要下跌，大陸的買盤就會升溫，如今年3月恆生指數跌到3年低點，大陸投資者就積極進場「撈底」，且每次重大政治事件發生的前後，陸資也會隨時準備進場穩定港股。

報導指出，陸資目前持有的港股通股票，佔總市值約2.9％，為2017年3月引用數據以來最高的水平。而在22日港股崩跌1349點後，陸資更是快速進場，鎖定大陸國企工商銀行（1398）、平安好醫生（1833）以及建設銀行（0939）

值得注意的是，港股22日崩跌之後，香港特首林鄭月娥當晚表示，股市下跌不用太憂慮，因為股市「有升有跌」，最重要的是金融制度穩健，監管機制有效運作，可承受短暫衝擊。巧合的是，林鄭月娥一席話說完，港股25日就開低走高，以小漲22點（0.1％）收盤。

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