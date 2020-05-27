新內閣29日赴立院施政報告　蘇貞昌射「3支箭」協助勞資走出困境

▲行政院長蘇貞昌29日將赴立院施政報告。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文展開第二任期，並任命行政院長蘇貞昌續任閣揆，蘇貞昌29日將赴立法院進行施政方針報告及備詢，根據已送抵立法院的書面報告內容，政府盤點受疫情衝擊生活的勞工、產業與企業，以「發現金、助貸款、減負擔」三支箭協助走出困境。

蘇貞昌29日將赴立法院進行施政方針報告，並備質詢，根據26日送抵立法院的書面指出，台灣成功的防疫表現被稱為「台灣模式」，受到世界各國肯定，國內現階段疫情雖獲得控制，但不代表危機已經解除，因為國際疫情仍然嚴峻，不容有絲毫鬆懈，相關防疫措施仍須持續進行，並內化為生活準則，使台灣邁入個人健康管理的新生活時代。

蘇貞昌在報告中將施政重點區分為「內政、族群及轉型正義」、「外交、國防及兩岸關係」、「經濟及農業」、「財政及金融」、「教育、文化及科技」、「交通及建設」、「司法及法制」及「勞動、衛生福利及環境保護」等8大面向。

蘇貞昌強調，防疫期間，政府也超前部署做好紓困，盤點受疫情衝擊生活的勞工、產業與企業，並以「發現金、助貸款、減負擔」三支箭，協助走出困境。

蘇貞昌表示，今年全球經濟受疫情嚴重衝擊，但台灣第1季經濟成長率仍達1.54%，為亞洲四小龍之首，另自「投資台灣三大方案」推動以來，台商回台投資累計總額已破新台幣兆元，創造約8萬2000個就業機會。

蘇貞昌指出，根據美國商業環境風險評估公司（BERI）公布2020年第一次「投資環境風險評估報告」，台灣投資環境穩定，位居全球第3，僅次於瑞士、挪威，高居亞洲第一。

蘇貞昌也提及，為因應疫情帶來的各種挑戰，行政團隊將秉持總統蔡英文在520就職演說所揭示的國家未來發展方向，加速推動各項福國利民的政策，迅速恢復經濟榮景，持續照顧人民所需，均衡區域發展，「全力守護與建設台灣這個我們共同擁有的幸福國家」。

立法院第10屆第1會期將在5月29日結束，當天邀請蘇貞昌赴立院進行施針方針報告及質詢，民進黨團書記長鍾佳濱表示，民進黨團預計於6月下旬召開臨時會，屆時將處理NCC人事同意權案、考監人事同意權，法案部分則包括《農田水利法》、《國民參審法》等草案，也預計會在臨時會處理。

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