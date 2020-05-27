立委批振興券「發紅包要便民」　蔡英文回應了





▲民進黨黨主席蔡英文出席中執會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨27日召開中執會，會中確認2020年第十九屆全國黨員代表選舉當選人名單。針對7月就要上路的振興券，有立委向兼任黨主席的總統蔡英文喊話，發紅包就是要便民、不要帶給人民不便，蔡英文也回應指出，尊重立委發言，也尊重政院說法。

蔡英文回任黨主席後27日到黨部主持中執會。面對疫情趨緩，政府將推出振興券提振經濟，預計六月初公布完整方案、七月上路，不過，卻有部分民眾抱怨振興券方案聽不懂。有立委在常會中向蔡英文喊話，「發紅包不要給人家不便，就是要便民」。蔡英文則回應，「你們說的對，尊重立委跟執委發言，也尊重行政院的作法。」

此外，蔡英文也在中執會中針對中央警察大學公共安全系教授董立文以「中共兩會的研析」為題專案報告提出裁示。

民進黨發言人顏若芳轉述蔡英文聽取報告後裁示，「香港現在正在發生的事情，以致於中國現在的一些作為，確實值得我們更加關注。整體區域的趨勢，確實在這個階段是相對的複雜。本黨作為執政黨，也確實在這些議題上，需要強化我們的思考和研究。對於整個國家未來面對中國挑戰，都非常有幫助。」

針對香港情勢，蔡英文強調兩個原則，「我們對香港的自由、民主、人權、自治的支持是不變的，對香港人照顧的決心也是不變的，並沒有外界所言的「切割」問題。不論情勢怎麼走，體制如何修改，我們的重點還是一樣。」