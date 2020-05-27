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拿錢換3000元振興券　王浩宇開戰網友「有意見的人，可以不要領」

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▲桃園市議員王浩宇指控「村長」市議員詹江村，今年與游姓女子在其服務處指開直播指他喜歡男助理，地院駁回王提告。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲桃園市議員王浩宇表示，「有意見的朋友，可以不要領，不過我相信你們罵完還是會去領的。」（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎衝擊台灣經濟，政府規劃發放振興券，民眾只要花費1000元，就可以換到3000元的振興券，希望達到刺激消費的效果，但振興券的獲取方案出爐後，有部分民眾批評「為何不直接發現金」。對此，桃園市議員王浩宇26日表示，「有意見的朋友，可以不要領。」

王浩宇26日在臉書表示，「還在那邊發現金，2009年，馬英九政府舉債858億，發放每人3600元消費券，結果台灣人超愛存錢、用來買必需品減少花費，最後替代消費高達70%，僅增加0.28的經濟成長率」、「消費券本來應該增加消費流動，最後卻轉一圈變成銀行存款，政府賠了夫人又折兵、經濟反而陷入困境。

他強調，「再來一次，台灣當然不該重蹈覆轍」，「1000元換3000元政策看來複雜，卻能讓民眾存款中的1000元拿出來消費，再加上政府另外補助，幾個月內就能產生3000元乘上2300萬人的消費刺激，這樣的做法有錯嗎」。

他也直言，「有意見的朋友，可以不要領，不過我相信你們罵完還是會去領的，竟1000元換3000元的吸引力，我想不會有人不要，我認為效果會很好。」

▲711口罩領取,超商口罩,防疫。（圖／記者陳涵茵攝）

▲振興券未來要怎麼領取，經濟部已經找4大超商業者開會討論。（圖／記者陳涵茵攝）

文章曝光後掀起網友熱烈討論，有人說「不爽不要領，這句話好像聽過」、「有誰一個月花不到1000元的」、「不爽不要投2.0，笑死」、「還英九公道者必英文」、「跟人民嗆聲很棒」、「以前消費券也是要花掉，要怎麼存」、「根本不會因為花1000元買3000元振興券後，就增加消費啊，該買生活用品還是這樣買啊，搞笑喔。」

行政院預計6月中開始可以預約，7月就可以拿到振興券，經濟部未來將採行動支付、電子票證、信用卡與實體紙本等形式發放，秉持「好領、好用、促進消費」等三大原則來發放，至於振興券的消費地點，除了原規劃的夜市、商圈可用外，現在實體店面均可使用，也能買高鐵、台鐵車票，希望能民眾走出門開始消費。

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