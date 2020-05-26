川普PO「棺材舞38秒」直接抬走拜登！　16萬網友秒讚：是在ㄎㄧㄤ什麼啦

▲川普在臉書分享棺材舞影片，直接抬走對手拜登。（圖／翻攝自Facebook／DonaldTrump）



記者王致凱／綜合報導

美國民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden），日前因針對非裔選民的不當言論，引發軒然大波。儘管拜登在第一時間隨即致歉，但仍遭轟言論傲慢。美國總統川普（Donald Trump）逮住機會，26日透過臉書分享一段合成影片，將拜登的競選Logo結合爆紅迷因「黑人抬棺舞」，諷刺對手將失去非裔選民支持。

拜登日前接受以非裔聽眾為主電台節目「早餐俱樂部」（The Breakfast Club）訪問時，對非裔電台主持人「查拉曼大神」（Charlamagne Tha God）脫口說出，「如果你還要考慮要支持我或川普，那你就不算黑人。」

川普在臉書貼出一支短片，內容將拜登失言片段和近期爆紅的「抬棺舞」剪輯在一起，同時將畫面中的棺木打上拜登的競選Logo，藉此諷刺拜登將即將失去非裔鐵票倉。

川普這則貼文在短短2小時內吸引超過16萬人按讚。網友紛紛留言說，「如果要抽，就要抽有牌子的」、「我等不及看你們辯論」、「這絕對是今年為止看過最好笑的」、「想不到總統也懂迷因」、「我們把迷因水準拉高到不可思議的境界」。

在近代美國政治傳統上，非裔選民普遍在總統大選中支持民主黨候選人，而首位非裔美國總統歐巴馬也正是民主黨籍，反觀代表共和黨的川普則非常不受非裔選民歡迎。根據2016年美國總統選舉後的CNN出口民調，有89％的非裔選民投給希拉蕊（Hillary Clinton），僅有8％支持川普。

節目播出後，拜登的失言引來川普陣營與共和黨人批評，部分非裔民主黨人也抨擊他的不當言論。拜登事後在與美國非裔商會（U.S. Black Chambers）通電話時道歉稱，不應該將非裔選民的支持視為理所當然，「我不該如此自作聰明，也不該如此傲慢，沒人應該要基於種族、宗教或背景投給任何一方。」