國安法重創香港！失去亞洲金融地位　美國安顧問：金融企業將出走

▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀 ／綜合報導

美國國家安全顧問歐布萊恩24日表示，若北京當局堅持實施「香港版國安法」，美國就可能加大制裁力道，且香港亞洲金融中心的地位將不保，金融外資企業也可能會因此撤離。

歐布萊恩（Robert O'Brien）接受NBC節目《與媒體見面》（Meet the Press）訪問時表示，港版國安法意味著中國將對香港自治擁有更大的控制權，美國也會依據2019年的《香港人權與民主法案》對中國實施制裁，「很難想像若中國取而代之，香港要如何繼續保持其亞洲金融中心的地位。」

歐布萊恩說，全球的金融企業最初會選擇到香港，是因為該地法律保護自由企業與資本主義制度，「如果這些都消失了，我不知道金融界如何繼續待在那裡，他們不會繼續待在接受中國共產黨統治的香港。」

白宮資深經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）日前也表示，中國必須對「港版國安法」付出代價，尤其在經濟方面會受到很大的衝擊，「企業不會願意在一個『嘲笑法治』的地方投資，我預估他們會面臨很嚴重的資本外移問題。」

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