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3問蔡英文「怎麼和香港人站在一起？」　孫大千批：不要只出一張嘴

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▲▼總統就職典禮，蔡英文就職演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲總統蔡英文。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔡文鈴／台北報導

大陸當局推動《港版國安法》引發港人反彈，總統蔡英文透過臉書聲援港人，「這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起」。對此，前立委孫大千25日表示，蔡英文應該要拿出誠意來，「要怎麼樣和香港人民站在一起？」

孫大千透過臉書批評，蔡英文身為反送中事件的最大獲益者，不要總是只出一張嘴，要怎麼樣和香港人民站在一起？說穿了根本就是一句「口惠而實不至」的空話。

孫大千反問，蔡英文為什麼不敢制定難民法，為收留香港民主人士建立合法合理的管道？這樣才能真正的「更積極完善及精進相關救援工作」，不是嗎？

孫大千也問，蔡英文為什麼不敢像美國政府一樣嗆聲，必要時會為「港版國安法」的通過，對中國大陸做出強硬回擊？為什麼不敢宣布，台灣政府將會源源不絕的提供香港民主人士後勤物資和抗爭經費？

孫大千質疑蔡英文，從「反送中運動」到「反港版國安法抗爭」，究竟做了什麼事是真正的和香港人民站在一起呢？除了滿口的漂亮話，什麼都沒有。

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