3問蔡英文「怎麼和香港人站在一起？」　孫大千批：不要只出一張嘴

▲總統蔡英文。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者蔡文鈴／台北報導

大陸當局推動《港版國安法》引發港人反彈，總統蔡英文透過臉書聲援港人，「這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起」。對此，前立委孫大千25日表示，蔡英文應該要拿出誠意來，「要怎麼樣和香港人民站在一起？」

孫大千透過臉書批評，蔡英文身為反送中事件的最大獲益者，不要總是只出一張嘴，要怎麼樣和香港人民站在一起？說穿了根本就是一句「口惠而實不至」的空話。

孫大千反問，蔡英文為什麼不敢制定難民法，為收留香港民主人士建立合法合理的管道？這樣才能真正的「更積極完善及精進相關救援工作」，不是嗎？

孫大千也問，蔡英文為什麼不敢像美國政府一樣嗆聲，必要時會為「港版國安法」的通過，對中國大陸做出強硬回擊？為什麼不敢宣布，台灣政府將會源源不絕的提供香港民主人士後勤物資和抗爭經費？

孫大千質疑蔡英文，從「反送中運動」到「反港版國安法抗爭」，究竟做了什麼事是真正的和香港人民站在一起呢？除了滿口的漂亮話，什麼都沒有。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】