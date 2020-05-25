「北京缺乏安全感！」德國朝野譴責港版國安法　憂局勢惡化

▲北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透，下同）

文／中央社記者林育立柏林24日專電

德國朝野議員同聲譴責中國推動制定「港版國安法」，認為此舉凸顯「一國兩制」形同具文和北京缺乏安全感，憂心香港局勢將進一步惡化。

執政黨基民黨（CDU）籍的國會外交委員會主席洛特根（Norbert Röttgen）在推特上表示，國安法是中國進一步限縮港人自由權利的嘗試，凸顯「一國兩制」形同具文，中國不尊重港人用民主方式自我管理的權利。

基民黨團外交政策發言人哈特（Jürgen Hardt）指出，中國面臨經濟發展遲緩的壓力，政府應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）猶豫不決受到批評，北京對權力其實缺乏安全感。

哈特接受「世界報」（Die Welt）訪問時說，中國領導人因此極力打壓言論和政治活動，並藉國安法把範圍擴大到香港，目的是阻止港人的政治自覺擴散到中國。

執政的社民黨（SPD）團外交政策發言人施密德（Nils Schmid）憂心香港情勢會惡化下去，他說，香港的穩定攸關德國與歐盟利益，這點要清楚告訴北京。

在野的綠黨黨團主席戈林-艾卡特（Katrin Göring-Eckardt）則呼籲外長馬斯（Heiko Maas）召見中國大使，向他明確表示國安法通過的後果。

戈林-艾卡特透過推特說，國安法意味香港自由的終結，未來任何對限縮香港自治和言論自由的批評都會受到懲罰，北京藉此放棄一國兩制，香港局勢將進一步惡化。

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