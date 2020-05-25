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北韓新潛艇即將公開！南韓密切關注動向　美國安顧問：想要經濟就棄核

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▲ 金正恩主持勞動黨中央軍事委員會會議。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓最高領導人金正恩日前主持勞動黨中央軍委會第四次擴大會議，提出強化核威懾和戰略武器方針。對此，南韓軍方正密切關注北韓新型潛艇下水時間，美國國安顧問歐布萊恩24日再次呼籲平壤政府，如果想要擁有偉大的經濟，就必須放棄核計畫。

韓聯社引述南韓軍方及專家們的說法指出，北韓所說的主要戰力正是新型洲際彈道導彈（ICBM）和搭載潛射彈道導彈（SLBM）的3000噸級新型潛艇。外界認為，北韓新型潛艇很有可能在未來1至2個月內公開，或是在勞動黨75週年紀念日的10月10日曝光。

事實上，在金正恩去年7月視察新型潛艇的消息傳出後，南韓政府對於北韓研發進度抱持高度關注；根據南韓情報部門與軍方推測，北韓可搭載3枚潛射彈道導彈的新型潛艇寬7公尺、長80公尺左右，正在咸鏡南道新浦造船廠建造當中，進度已接近完工。

▲▼北韓領導人金正恩視察新潛艇。（圖／朝鮮中央TV）

▲圖中紅圈處應為SLBM發射管，黃圈處則是雷達及潛望鏡。（圖／朝鮮中央TV）

金正恩在軍委會第四次擴大會議當中，商討該如何增進核武能力，外傳包括加強核武「威懾力量」、把戰略軍隊置於高度戒備狀態等。此前，北韓於2018年初首次提及「核戰略威懾」（nuclear war deterrence）一詞。

對此，美國國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）表示，美國在過去3年半的這段時間，設法避免與北韓之間的衝突，且總統川普也與金正恩進行出色的個人外交，「但最終，如果北韓想要重返國際社會軌道，如果他們想要擁有偉大的經濟，我們也希望他們這麼做，那他們將不得不放棄核計畫。」

部分人士認為，北韓增強核能力的動作可能意味著會做出挑釁行為，例如藉由試射潛射彈道導彈來向美方施壓，迫使華府在核談判的過程中讓步。歐布萊恩表示，美方正密切關注所有來自北韓的訊息。

►神隱21天！金正恩強勢登場影片曝光　主持軍事會議「強化核武威懾力」
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