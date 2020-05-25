　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

港澳條例不再適用？陸委會：總統並非「放棄香港」　是要中共知道嚴重

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文出席「法務部調查局青溪園區 資安工作站揭牌儀式」。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／台北報導

總統蔡英文24日在臉書表示，香港局勢若惡化，對港可能部分或全部不再適用《港澳條例》，引起許多香港人的擔憂。對此，陸委會25日指出，總統臉書的談話並非要「放棄香港」，而是要讓北京知道，中共人大通過港版國安法的後果極其嚴重，北京當局切勿一意孤行，讓情勢惡化到不可收拾。

陸委會表示，《港澳條例》第60條係指，倘中共的作為讓香港情勢惡化，致香港的高度自治地位動搖，甚至可能使香港與大陸地區無異，政府將被迫停止該條例一部或全部的適用。

▼「銅鑼灣書店」在台開幕，總統蔡英文送上花籃。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼林榮基銅鑼灣書店開幕　警力戒護！蔡英文送花：願公平公義如江河滔滔。（圖／記者邱中岳攝）

陸委會提到，《港澳條例》第60條除了保障台港交流中，我國家安全及人民利益不受損害外，更是要監督北京對香港「50年不變」及「港人治港，高度自治」的承諾是否落實，並維護香港的自由人權法治核心價值。所以該項規定不只是「情勢變遷條款」，也是保護香港核心價值與人民的「保護條款」。

陸委會強調，總統5月24日臉書的談話，並非是要「放棄香港」，而是要讓北京知道，中共人大通過港版國安法的後果極其嚴重，北京當局切勿一意孤行，讓情勢惡化到不可收拾。

陸委會還說，總統也已特別強調，在協助受到壓迫的香港人民方面，港澳條例已有相關的規範，過去這段期間，政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援，「面對情勢的變化，我們會在既有的基礎上，更積極的完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。」

▼陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院內政委員會 陸委會主委陳明通 「兩岸關係新展望」專題報告 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
欠錢不還連轟16槍！藍寶堅尼6名車中彈　賴皮男下場慘了
全聯也開出發票千萬大獎！購買金額項目曝光
逛全聯驚見「這一幕」讓她傻了　療癒畫面曝...網讚：好像日本
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

端午連假、防疫旅遊　民眾黨：3000元振興券別像「萬元紓困」一團亂

韓國瑜拚市政抗罷韓！高雄防疫一級開設滿4個月…37家旅館今晚點燈拚觀光

港澳條例不再適用？陸委會：總統並非「放棄香港」　是要中共知道嚴重

提案自我矮化…稱「台灣執政當局」遭砲轟　時力陳椒華道歉了！

快訊／涉炒股遭判2年10月！　傅崐萁下午提早報到入監

陳時中主動來電願到台中拚經濟　盧秀燕：研究邀約時間

舉大港開唱前車之鑑　王浩宇「罷韓可能不會過」曝關鍵

陸軍特戰鮮肉實戰「野外求生」　就地取材「打頭釘」奇襲敵軍

陳其邁：3000元振興券要讓消費金額變大　低收入民眾會有配套

民進黨雲林縣黨部主委改選　江宗保高票勝選

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

「大瑜治水」爽不到2天　高雄英明路接口驚見1米寬坑洞

「安心旅遊」國旅補助要來了！　自由行每房1千、遊樂園免費玩

伊能靜參加選秀「4天瘦4斤」操到哭　秦昊心疼「跳爛點讓節目逼妳退賽」

蕭敬騰神模仿周杰倫.林俊傑試喝表情　看JJ店開阿信對面「也想開在旁邊」

端午連假、防疫旅遊　民眾黨：3000元振興券別像「萬元紓困」一團亂

韓國瑜拚市政抗罷韓！高雄防疫一級開設滿4個月…37家旅館今晚點燈拚觀光

港澳條例不再適用？陸委會：總統並非「放棄香港」　是要中共知道嚴重

提案自我矮化…稱「台灣執政當局」遭砲轟　時力陳椒華道歉了！

快訊／涉炒股遭判2年10月！　傅崐萁下午提早報到入監

陳時中主動來電願到台中拚經濟　盧秀燕：研究邀約時間

舉大港開唱前車之鑑　王浩宇「罷韓可能不會過」曝關鍵

陸軍特戰鮮肉實戰「野外求生」　就地取材「打頭釘」奇襲敵軍

陳其邁：3000元振興券要讓消費金額變大　低收入民眾會有配套

民進黨雲林縣黨部主委改選　江宗保高票勝選

水淹300公頃稻田損失6千萬！東港第一大排疑施工不當　200農民砲轟

國防院：台灣科技與製造業基礎佳　有利國防裝備發展

防疫旅遊首推玩農場！走進台版小瑞士親近大自然　在木頭哈比屋體驗藍染

Lana Del Rey撿到槍！點名冠軍女歌手「唱的是裸體和性交」　亞莉安娜心冷退追蹤

快訊／陳時中周六遊台南　黃偉哲證實：要帶吃「阿中自助餐」

9月台北公開賽能否如期？中華羽協憂疫情影響經費籌措、選手入台

宋承憲「8年沒戀愛」大呼心動！下秒徐智慧吐真話...男神抗議啦！

Cos《鬼滅之刃》 彌豆子性感彈紅蓮華　「Pan Piano 迷因」背後看見努力　

貢獻陸25%稅收　「留住財神爺」保證落實外商投資法

德國解封後爆群聚感染！保持1.5公尺做禮拜也中獎...至少107例確診

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

攻陷西門町！陸生18張武統奪島照　專家說話了

國軍秀肌肉回擊大陸：誰敢越雷池一步

韓國瑜晚間開直播：高雄市民有3個可怕威脅

六都債務暴增　只有1市減少

蘇貞昌收到幕僚給的一張圖　害他無法發脾氣...只好PO上臉書

倒數13天　沈富雄分析：罷韓一定成功

民進黨黨部主委完整名單出爐！蔡英文回任主席「派系大戰」結果一次看

國軍「1分半」武器片　回嗆共軍

柯文哲向北京喊話：民心愈冷，逃愈遠

香港淪一國一制　「港澳條例恐停用」

顏清標3弟顏清山也罹肝癌　6月開始質子治療

江啟臣呼籲民進黨修法　別讓「撐香港」淪口號

國艦國造4千噸級巡防艦　首艦12月交船

名嘴有感而發　520照片看到「台灣原來的樣子」　

更多熱門

相關新聞

陸外交部：「立啥法、怎麼立」都是中國的事！

陸外交部：「立啥法、怎麼立」都是中國的事！

「港版國安法」正在大陸全國人大會議審議，白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）24日表示，法案若通過，美國可能對中國進行制裁。對此，大陸外交部發言人趙立堅指出，香港事務純屬中國內政，立什麼法、怎麼立法、何時立法，完全是中國主權範圍內的事，「美國沒資格指手畫腳。」

港版國安法Q&A　香港人為何擔憂？

港版國安法Q&A　香港人為何擔憂？

日官房長官強烈關注港版國安法　籲陸「明智應對」

日官房長官強烈關注港版國安法　籲陸「明智應對」

林榮基：停用港澳條例影響大　盼政府勿一刀切

林榮基：停用港澳條例影響大　盼政府勿一刀切

控民進黨搶水利會+農會　台南藍軍開砲

控民進黨搶水利會+農會　台南藍軍開砲

關鍵字：

蔡英文陸委會放棄香港港版國安法港澳條例

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小王深夜進房「激烈扭纏」！她聽人妻呻吟傻了

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

威力彩頭獎破5億！3生肖財運最旺

13名神秘「台灣代表」現身人大　表達統一的決心和信心

母鳥見幼鳥遭劫走　竟一嘴戳死對方

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

快訊／06：31地牛翻身！　台北晃好大一下

鄰座男客運解她內衣釦　一旁男友睡翻

口罩自由買賣、實名制併行！陳時中：估6/1正式開放

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

獨／林秀琴爆解約首露面「中午餐會2點才到」上台連2口誤

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

高雄分隔島爆炸..飄香菇狀黑煙

留言「我來自台灣」！Alan Walker回覆了

更多

最夯影音

更多
成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了
Lisa合作長髮劉雨昕《I

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面