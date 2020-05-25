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陸人大「正式提請審議」港版國安法　栗戰書：一定能完成立法任務！

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▲▼大陸十三屆人大三次會議第二次全體會議,栗戰書,習近平。（圖／翻攝　央視）

▲栗戰書。（圖／翻攝　央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸全國兩會周一（25日）繼續於北京舉行。根據議程，十三屆全國人大三次會議舉行代表小組會議，審議民法典草案，及全國人大關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制（簡稱：港版國安法）的決定草案。全國人大常委會委員長栗戰書在工作報告中指出，決定提請本次大會審議港版國安法，並相信一定能完成這重要立法任務。

至下午3時，十三屆全國人大三次會議在人民大會堂舉行第二次全體會議，聽取栗戰書關於全國人民代表大會常務委員會工作的報告，聽取最高人民法院院長周強關於最高人民法院工作的報告，以及聽取最高人民檢察院檢察長張軍關於最高人民檢察院工作的報告。

栗戰書發言時強調，人大常委會聽取審議國務院關於香港特別行政區維護國家安全情況的報告，根據憲法及香港基本法，提出今次的決定，是在新形勢下，堅持和完善一國兩制制度體系、堅持依法治港維護憲法和基本法、確定特區憲制秩序的重大措施，符合包括香港同胞在內的全體中國人民利益。

關於人大常委會今後工作部分，栗戰書提到，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的憲制秩序，完善全國人大常委會對基本法解釋制度，從國家層面建立健全特區維護國家安全法律制度和執行機制。

此外，大陸最高人民法院院長周強也在報告中表示，全面貫徹總體國家安全觀，推動建設更高水平的平安中國；堅決維護國家安全和社會穩定，依法嚴懲各種滲透顛覆破壞、暴力恐怖等犯罪，始終保持對嚴重危害社會治安犯罪高壓態勢。

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