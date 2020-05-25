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台灣有能力「承接香港金融地位」？　網列3大無解難關：新加坡機率比較高

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▲▼香港 汽油彈 旺角 太子站。（圖／路透）

▲香港局勢動盪，連帶影響到金融中心地位。（示意圖／路透）

記者黃可昀／綜合報導

香港這1年來局勢動盪，不少外資紛紛出走，外界擔心這個「世界金融中心」的地位恐怕不保，一名網友好奇，若香港經濟真的垮台，台灣是否有能力「承接香港金融地位」？

原PO在PTT表示，台灣目前金融狀況不樂觀，「處處受到打壓，甚至有些銀行根本就大撒幣在中國（大陸）」，就算香港真的失去金融中心的稱號，台灣有能力承接嗎？此外，有些人現在正期待香港台資撤回台灣，但他不看好這個可能性，「人家當初就是不繳稅才把錢放在香港，資金回台等著被扣稅？」

請繼續往下閱讀...

▲香港反送中事件持續惡化，可能成為全球金融市場的「黑天鵝」。（圖／路透）

▲香港局勢持續惡化，可能成為全球金融市場的「黑天鵝」。（圖／路透）

網友表示，最有可能成為下個金融中心的是新加坡，台灣還有3大關卡尚未克服，第一個就是語言，我們的英語程度和新加坡比起來差太多，「台灣人英文跟新加坡人有可比性嗎」、「英文加入官方語言，等個20年看有沒有機會」、「認真回，光英文這關就過不了」、「顧立雄說過五大因素，不可能，語言問題大。」

第二個是法規問題，雖然台灣法規十分保護投資人，但也正是因為規定太過嚴密繁瑣，反而成為一種阻礙，「香港再怎樣金融自由度都比台灣強上許多，台灣法規死不修」、「法規就沒搞頭了，新加坡機率比較高吧」、「你光去銀行問個OBU帳戶怎麼開怎麼用就知道，台灣金融法規太多擾民，要正常作生意都難。」第三個就是政治敏感，「台灣在國際上都不是個國家了」、「台灣金融條件又沒特別好，更不要說政治問題敏感」、「金融地位要西方國家跟中共認可的兩個條件...本身吃的就是中國市場」。

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