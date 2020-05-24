港版國安法「無損一國兩制」　張建宗：港人可繼續享有示威遊行自由！

▲香港政務司司長張建宗。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

香港政務司司長張建宗24日在網誌表示，過去1年許多暴力行動，嚴重碰觸「一國」原則，危害公共安全，實施港版國安法是合法合憲的，既有必要性，也有迫切性。他也強調，港版國安法絕對無損「一國兩制」。

張建宗表示，香港和中國是命運共同體，但過去1年中，有些人挑戰中央權力和《基本法》權威，甚至公然鼓吹「港獨」、「民主自決」，煽惑大量違法活動，並出現極端化、近乎恐怖主義的行徑，嚴重危害公共安全。

張建宗指出，無可否認，香港特區在維護國家安全方面始終存在著漏洞。由於香港目前面臨的國家安全局勢日趨嚴峻，特區行政立法機關因種種原因難以在可見未來自行完成有關維護國家安全的立法。

▲香港將實施港版國安法，引起各界關注。（圖／新華社）

港版國安法針對的是四類行為或活動，即分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動的行為，以及外國和境外勢力干預香港特區事務的活動。張建宗強調，絕大部分香港人遵紀守法，不會參與危害國家安全的行為或活動，根本不會受影響。

張建宗透露，香港特區會一如以往23年繼續實行「港人治港」、高度自治，不會改變香港特區享有的行政管理權、立法權、獨立司法權和終審權，亦不會影響港人依法享有的各項權利和自由。市民可繼續享有言論、新聞、集會、示威、遊行等自由，也可如常進行國際交流、學術交流和自由營商。

「事實上，社會動盪才是安居樂業和投資者的大敵。香港何去何從，孰優孰劣，社會自有公論。」張建宗也說道，港版國安法通過後，特區政府將全力配合盡快完成有關立法，履行維護國家安全的職責，確保香港在「一國兩制」下保持長期繁榮穩定，長治久安。

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