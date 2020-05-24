不會只靠香港教師　港學者：北京將主導「國安教育」內容

▲反送中示威遊行重創香港。（圖／路透社）

文／中央社台北24日電

中國全國人大審議的「香港版國安法」中，要求港府推廣國安教育。香港學者劉兆佳分析，國安教育將是滲透性的全民教育，北京會主導教材內容。民主派議員則質疑此舉違反基本法，干涉內務。

「香港版國安法」的決定草案第5條中，規範香港特首應就開展國家安全推廣教育、依法禁止危害國家安全行為等情況，定期向北京中央提交報告。

外界因而關注所謂的「國家安全推廣教育」會以什麼形式在香港推行？明報報導，香港教育局長楊潤雄23日在商業電台受訪時表示，國安教育不僅止於學校教育，所有香港市民都要對國家安全有更多的理解和支持，國安教育會在全港推行。

他也強調，會以推廣中國憲法和香港基本法等法律的原則，在校內推廣國安法，希望能培養出下一代對國家的情感，並指與政治扯不上關係。

中國全國港澳研究會副會長劉兆佳則分析，國安教育不僅針對青年，而是全民教育。他說，香港主權移交多年都無法就基本法23條立法，和港人的國安意識有關，指港人「責任感較弱、不知道香港被外部勢力利用」。

劉兆佳表示，國安教育要由教育局、公務員事務局、民政事務局等「滲透地、無所不在地推行」。他認為，這次北京出手立「香港版國安法」也是一種國安教育，讓港人知道中央對香港的要求，以及意識到中央會出手。

此外，劉兆佳認為，北京會主導、參與國安教育的教材和內容，不會只靠香港教師。

▲北京定調反送中與外部勢力滲透有關。（圖／路透）

民主派的教育界立法會議員葉建源則表示，教育重視給學生思考空間、分析問題，教導新事物所涉及的資料應該真實、全面。

對於劉兆佳的分析，葉建源表示，不知道可信度有多高，但指基本法規定教育屬香港內部管理事務，國安教育不應由北京主導，擔心會箝制思想。

中國13屆全國人民代表大會三次會議21日晚間舉行記者會，宣布兩會期間將審議「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」。這項草案通過後，將授權全國人大常委會制定「香港版國安法」。