北京或在香港設情報機構　梁振英：類似殖民的「政治部」

▲大陸第十三屆全國人大三次會議22日開幕。（圖／翻攝自CCTV直播）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸第十三屆全國人大三次會議22日開幕，預計28日通過「港版國安法」。港前特首梁振英23日接受《路透社》訪問表示，「港區國安法」可能被用來在香港設立本土情報機關，近似英國殖民時代警隊的「政治部」（Special Branch）。

推動港版國安法的消息曝光後，立刻成為今年兩會的焦點，不僅香港內部傳出反彈聲浪，西方國家也紛紛表態聲援香港。像是香港「末代總督」彭定康就提出連署，參與國家包括歐美、澳洲、英國等23國家186名法、政界人士。聲明中提到，香港的自治、法治、基本自由，受到全面攻擊，「若國際不能相信中國對香港的承諾，將也不會相信中國在其他事物上的承諾」。

然而，梁振英在接受《路透社》採訪時提到，「有可能……中央政府授權香港執法機關如警方，去執行此法律（港區國安法）。」他以英國曾在香港設立的「政治部」為例，該組織主要工作為應對國家安全威脅，1997年香港主權移交後便解散。

梁振英提到，新加坡有內部安全局，香港沒有；美國有負責應對國家安全威脅的各種執法機構，香港沒有，「為填補香港的國安法律空白，我們需要一個機關，這並不令人意外。」他強調，香港作為中國的一部分，西方世界應拋掉偏見，「香港擁有高度的自治，但香港肯定不是獨立於中國，香港是中國的一部分，因此香港有義務保護中國的國家安全。」

▲香港活動人士抗議北京想推動的新國安法。（圖／路透）

在香港設置情報機構，大陸官媒也在報導中證實。大陸全國政協委員黃英豪向《環球時報》表示，「港區國安法」有可能授權中國國安部門在香港設立分支，其日常任務除了蒐集訊息情報和聯絡溝通外，還有可能擁有一定的在港直接執法權力，至於如何與香港現有執法機構對接，還有待討論。

黃英豪表示，目前香港沒有專門負責情報工作的機構或部門，原本負責訊息蒐集工作的警隊政治部已於上世紀九十年代解散，尤其反恐情報工作更是無人可以承擔。

《路透社》也在報導中提到香港警隊現存的「保安部」，文章指出，目前保安部人數約有700人。此外，有退休員警透露，保安部的工作其實愈來愈像殖民時代的政治部。

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