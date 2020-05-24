韓國瑜未對港版國安法發聲？游淑慧：他提香港村酸的都是綠營人士

▲高雄市長韓國瑜 。（資料照／記者洪正達攝）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，對於他至今未對港版國安法提出意見，會不會加速年輕人的反感，增加罷韓的動力？台北市國民黨議員游淑慧24日在臉書表示，「韓國瑜只是市長，這麼了不起的國家大政，應該是蔡英文總統表態吧？」韓國瑜對兩岸與香港的看法其實不重要，重要的是執政黨未來要如何跟中港澳往來？

游淑慧指出，韓國瑜歡迎香港人來台灣，追求自己想要的自由生活，不是早就提過了？「他提香港國際村想法時，結果酸的都是綠營人士喔。」

游淑慧說，但韓國瑜只是市長，這麼了不起的國家大政，應該是蔡英文總統表態吧？她要不要對香港移民大開方便之門 ？她要不要和大陸及香港玩「切八段」？民進黨政府可要把好關，開放移民的話，別讓有企圖的中資或情報人員混進來。

游淑慧質疑，「我們常說，台灣選舉不要受外國事務影響，我們要獨立決定自己想要的生活。」但為什麼台灣有些人的投票傾向，要看政治人物對於香港事務的看法？怪怪的，難道香港人或美國人投票時，會看他們政治人物是否支持台灣加入WHO嗎？

游淑慧再次重申，韓國瑜只是市長，他對兩岸與香港的看法，其實不重要。對台灣來說重要的是執政黨未來要如何跟中港澳往來？有辦法玩「切八段」嗎？中國大陸含香港佔台灣進出口貿易量約30％，比美（13％）、日（11％）加起來還多，另新南向18個國家加總約18％。

游淑慧表示，希望執政黨能要求美、日和新南向國家，要增加與台灣的貿易往來，以稀釋對大陸的依存度；執政黨要設法從別的國家彌補，彌補台灣每年從大陸賺進的2兆多台幣的貿易順差。

游淑慧補充，民進黨從2016年執政後至今，台灣和中國大陸的進出口往來，始終都高佔台灣總體進出口的30％，從未降低，而四年來，和美國進出口的比重，也才多增加1％。她酸說，即便民進黨執政了四年，與大陸的經貿往來和農產品外銷，「嘴巴說不要，但行動卻很半推半就啊」。