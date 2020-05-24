大太陽帶動投票率！何博文陪「蔡主席」投票　蔡英文笑：你一定當選！





▲民進黨地方黨部主委選舉，總統兼任民進黨主席蔡英文至孫氏宗祠投票。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文回任黨主席後，首先要面對的就是24日地方黨部主委選舉。接連幾天暴雨，台北一早出現久違的大太陽，新北市同額競選的黨部主委候選人何博文一早陪同兼任黨主席的總統蔡英文投票，他笑說自己跟主席拉票，得到蔡英文開心回應，「你一定當選！」

蔡英文戶籍在永和，她一早在現任新北黨部主委余天及黨部主委候選人何博文陪同下，現身永和投票所投票。何博文受訪時坦言，原本擔憂下雨影響投票率，不過隨著疫情趨緩，加上今天難得的大太陽，天氣帶動投票率，大太陽黨員投票也很踴躍。

何博文透露，總統一下車就問自己，「你不跟我拉票嗎？」他也立刻跟總統說拜託支持，「總統開心說你一定當選！新北這次是同額競選，展現團結氣氛，新北黨務選務發展，堅定守護台灣，做出最好示範！」

▼民進黨地方黨部主委選舉，何博文同額競選。（圖／記者李毓康攝）



至於黨內競爭，何博文說，選舉競爭很正常，重要的是依循民主程序，君子之爭才能展現民進黨價值精神。

此次民進黨黨職選舉除了日前候選人互控對方賄選的台北市黨部主委選舉暫停之外，其他六都部分，新北、桃園、台中為1人同額競選，台南2人角逐，而高雄搭上即將到來的「罷韓」，讓「菊系」市議員高閔琳和「海派」立委趙天麟之爭備受關注。

《2020年各縣市、勞工黨部主任委員選舉參選名單》

台北市黨部：

【暫停選舉】

王孝維（前台北市議員）

薛凌（前立委）

新北市黨部：

何博文（新北市議員）

桃園市黨部：

張火爐（主委）

台中市黨部：

李天生（台中市議員）

台南市黨部：

潘新傳（評召）

陳世輝（執委）

高雄市黨部：

趙天麟（立委）

高閔琳（高雄市議員）

林正男（曾參選2018里長）

宜蘭縣黨部：

陳俊宇（宜蘭縣議員）

吳和信（評召）

新竹縣黨部：

彭瑞德（主委）

苗栗縣黨部：

張再凱（評委）

李貴富（評召）

羅貴星（苗栗縣議員）

彰化縣黨部：

邱建富（主委）

許廣東（評召）

南投縣黨部：

簡百聰（草屯鎮民代表）

陳癸佑（水里鄉長）

羅美玲（立委，已宣布退選）

雲林縣黨部：

吳爾夫（吳爾夫國際文教有限公司董事長）

林富田（台灣綠能協會常務理事）

江宗保（前斗六市民代表）

嘉義縣黨部：

林秀琴（嘉義縣議員）

屏東縣黨部：

許展維（屏東縣議員、主委）

盧同協（前屏東縣議員）

花蓮縣黨部：

黃登科（吉安鄉代表）

陳景豊（主委）

台東縣黨部：

劉櫂豪（立委）

林俐（台東縣議員林叁天助理）

澎湖縣黨部：

盧長在（主委）

基隆市黨部：

蘇仁和（基隆市議員）

陳志成（前基隆市議員）

新竹市黨部：

陳建名（新竹市議員）

嘉義市黨部：

黃露慧（嘉義市議員）

金門縣黨部：

許建全（評召）

許仲雄（金門縣醫師公會總幹事）

勞工黨部：

蔡連行（評召）