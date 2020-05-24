民進黨台東黨部主委改選　立委劉櫂豪、現任主委之女林俐2強相爭

▲ 民進黨台東黨部主委改選，立委劉櫂豪投身參選。（圖／記者楊鈞典攝）

記者楊鈞典／台東報導

民進黨全國黨代表、縣市黨部主委24日改選，台東縣黨部主委選舉由現任立委劉櫂豪對決現任黨部主委李翠峯的女兒林俐，此次民進黨黨部主委選舉相當激烈，擁有投票權黨員僅927人，但一早8點左右就有忠實黨員在投票所排隊，2位參選人都不敢掉以輕心。劉櫂豪及林俐都在場外向投票民眾致意，投票氣氛略顯緊張。

現任立委劉櫂豪此次參選出乎意料，他表示參選主任委員這件事原本不在計畫之中，但很多黨員看見黨部亂象感到憂心，基於民進黨員的責任無法置身度外才絕對參選，要重造黨部後在交給民進黨優秀的中生代黨員。認為世代交替應該建立在經驗傳承，希望擔任主委的人選應該經過社會歷練，如果他當選主委，會極力栽培各世代及每個年齡階層的人，絕對不會將縣黨部的資源視為個人財產，將縣黨部正常化。

▼ 民進黨台東黨部主委改選，現任主委之女林俐為新生代首次參選。（圖／記者楊鈞典攝）

新生代參選人林俐因母親是現任黨部主委李翠峯，父親是「一邊一國行動黨」成員、縣議員林參天，且林家長期深耕地方，實力堅強。她表示，台東縣年輕人較少參與政治，她希望做到世代交替，讓台東民進黨能有更好的發展，讓年輕人從政意願提高。

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