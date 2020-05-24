民進黨黨職選舉　賴清德一早現身台南排隊投票





▲賴清德回到家鄉台南投票。（圖／翻攝自林宜瑾臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨24日舉辦地方黨部主委選舉，這也是總統蔡英文回任黨主席後，民進黨首場黨職選舉。副總統賴清德一早9點現身家鄉台南地方投票所，與現場黨員一同排隊投票。

此次民進黨黨職選舉除了日前候選人互控對方賄選的台北市黨部主委選舉暫停之外，其他六都部分，新北、桃園、台中為1人同額競選，台南2人角逐，而高雄搭上即將到來的「罷韓」，讓「菊系」市議員高閔琳和「海派」立委趙天麟之爭備受關注。

台南市因現任黨部主委黃先柱不續任，由被視為是市長黃偉哲人馬的評召潘新傳與執委陳世輝對決。基隆市與屏東縣呈現前任與現任議員爭奪的局面，各擁地方勢力不容小覷。

此次黨職選舉，賴清德回到家鄉台南，24日一早九點多，在台南市南區彰南里活動中心投票。他依照防疫規定戴上口罩、接受量體溫後，與現場黨員一同排隊，投票結束後隨即離開現場，並沒有回應媒體喊話。

民進黨立委林宜瑾這次陪同賴清德投票，她在臉書分享，「今天是民進黨黨職選舉的日子，宜瑾一早就陪著 #副總統賴清德醫師 到南區的投票所投票 ，等等宜瑾也要趕回永康的投開票所，盡自己黨員的義務 ，投下手中的一票。投票時間只到下午四點，因為防疫的關係，這次投票要戴口罩才能進場，趕緊帶著你的身份證，到所屬的各投開票所投票吧！」

《2020年各縣市、勞工黨部主任委員選舉參選名單》

台北市黨部：

【暫停選舉】

王孝維（前台北市議員）

薛凌（前立委）

新北市黨部：

何博文（新北市議員）

桃園市黨部：

張火爐（主委）

台中市黨部：

李天生（台中市議員）

台南市黨部：

潘新傳（評召）

陳世輝（執委）

高雄市黨部：

趙天麟（立委）

高閔琳（高雄市議員）

林正男（曾參選2018里長）

宜蘭縣黨部：

陳俊宇（宜蘭縣議員）

吳和信（評召）

新竹縣黨部：

彭瑞德（主委）

苗栗縣黨部：

張再凱（評委）

李貴富（評召）

羅貴星（苗栗縣議員）

彰化縣黨部：

邱建富（主委）

許廣東（評召）

南投縣黨部：

簡百聰（草屯鎮民代表）

陳癸佑（水里鄉長）

羅美玲（立委，已宣布退選）

雲林縣黨部：

吳爾夫（吳爾夫國際文教有限公司董事長）

林富田（台灣綠能協會常務理事）

江宗保（前斗六市民代表）

嘉義縣黨部：

林秀琴（嘉義縣議員）

屏東縣黨部：

許展維（屏東縣議員、主委）

盧同協（前屏東縣議員）

花蓮縣黨部：

黃登科（吉安鄉代表）

陳景豊（主委）

台東縣黨部：

劉櫂豪（立委）

林俐（台東縣議員林叁天助理）

澎湖縣黨部：

盧長在（主委）

基隆市黨部：

蘇仁和（基隆市議員）

陳志成（前基隆市議員）

新竹市黨部：

陳建名（新竹市議員）

嘉義市黨部：

黃露慧（嘉義市議員）

金門縣黨部：

許建全（評召）

許仲雄（金門縣醫師公會總幹事）

勞工黨部：

蔡連行（評召）