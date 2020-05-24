改革吵九二共識變豬頭！　蔡正元直言國民黨「只有一條路」

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席江啟臣持續進行改革之路，不過黨內仍對「九二共識」爭論不停。對此，前立委蔡正元表示，國民黨只有一條路就是，「擱置九二共識」，其他的事等到兩岸真的開戰再說。

蔡正元24日在臉書發文指出，國民黨改革委員會的兩岸組，前陣子為了九二共識吵鬧聲不停，有人要廢棄九二共識，有人要堅持九二共識，「反正瞎矇一圈，國民黨差點變豬頭。」

蔡正元表示，九二共識在過去的確有歷史性的貢獻，這個不容磨滅，但2016年後，蔡英文廢棄九二共識，大陸也表現得無所謂，九二共識就沒有繼續的必要。不過，國民黨內有些「長輩」不顧客觀形勢，還口口聲聲要逼迫新任黨主席堅持九二共識，好像九二共識取代三民主義，變成國民黨的信仰，這實在有夠無聊。

蔡正元認為，現在大陸也不提九二共識了，如果前陣子國民黨還喊「堅持九二共識」，現在不就成了豬頭豬腦？

蔡正元指出，民進黨和國民黨都在談「中華民國」，其實是「一個ROC 各自表述」，也不必裝蒜；民進黨的「中華民國」是「台灣共和國」的代名詞，準備「台獨篡漢」過渡用的；國民黨的「中華民國」是「中華民族」的代名詞，表達「血脈綿延」的信念。

蔡正元強調，兩黨的「中華民國」根本是「咫尺天涯」，也不必吵什麼九二共識，而國民黨只有一條路「擱置九二共識」堅持「一個中華民國」，其他的事，等到兩岸真的開戰再說，如果沒有戰爭就什麼都不用說。