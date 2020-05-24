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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

回任黨主席「首場黨職選舉」出太陽　蔡英文握拳笑喊：一定要出來投票！　

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▲民進黨地方黨部主委選舉，總統兼任民進黨主席蔡英文至孫氏宗祠投票。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨地方黨部主委選舉，總統兼任民進黨主席蔡英文至孫氏宗祠投票。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文回任黨主席後，首先要面對的就是24日地方黨部主委選舉。蔡英文戶籍在新北市，她一早現身永和區投票，接連幾天大雨今天卻難得出太陽，讓她開心笑喊，「一定要出來投票！」

此次民進黨黨職選舉除了日前候選人互控對方賄選的台北市黨部主委選舉暫停之外，其他六都部分，新北、桃園、台中為1人同額競選，台南2人角逐，而高雄搭上即將到來的「罷韓」，讓「菊系」市議員高閔琳和「海派」立委趙天麟之爭備受關注。

蔡英文一早九點現身戶籍永和的地方投票所，包含現任新北黨部主委余天及黨部主委候選人何博文都到場迎接。蔡英文身穿藍襯衫、氣色相當不錯，接連幾天大雨，今天投票日卻出了大太陽，讓小英一臉笑容。

蔡英文先在座車內完成量體溫、手部消毒才下車，一下車就與現場民眾熱情打招呼，全程都戴著笑容。她走出投票所後，面對媒體喊話是不是要呼籲出來投票？她手握拳笑喊，「一定要出來投票的啊！」

▲蔡英文呼籲黨員出來投票。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲蔡英文呼籲黨員出來投票。（圖／記者蔣婕妤攝）

何博文受訪時透露，蔡英文一見到他就問，「你不跟我拉票嗎？」何博文則開心請總統「拜託支持」。這次新北市黨部主委選戰是同額競選，他說自己陪完總統投票後，接下來也會到新北各處投票所致意。

《2020年各縣市、勞工黨部主任委員選舉參選名單》

台北市黨部：
【暫停選舉】
王孝維（前台北市議員）
薛凌（前立委）

新北市黨部：
何博文（新北市議員）

桃園市黨部：
張火爐（主委）

台中市黨部：
李天生（台中市議員）

台南市黨部：
潘新傳（評召）
陳世輝（執委）

高雄市黨部：
趙天麟（立委）
高閔琳（高雄市議員）
林正男（曾參選2018里長）

宜蘭縣黨部：
陳俊宇（宜蘭縣議員）
吳和信（評召）

新竹縣黨部：
彭瑞德（主委）

苗栗縣黨部：
張再凱（評委）
李貴富（評召）
羅貴星（苗栗縣議員）

彰化縣黨部：
邱建富（主委）
許廣東（評召）

南投縣黨部：
簡百聰（草屯鎮民代表）
陳癸佑（水里鄉長）
羅美玲（立委，已宣布退選）

雲林縣黨部：
吳爾夫（吳爾夫國際文教有限公司董事長）
林富田（台灣綠能協會常務理事）
江宗保（前斗六市民代表）

嘉義縣黨部：
林秀琴（嘉義縣議員）

屏東縣黨部：
許展維（屏東縣議員、主委）
盧同協（前屏東縣議員）

花蓮縣黨部：
黃登科（吉安鄉代表）
陳景豊（主委）

台東縣黨部：
劉櫂豪（立委）
林俐（台東縣議員林叁天助理）

澎湖縣黨部：
盧長在（主委）

基隆市黨部：
蘇仁和（基隆市議員）
陳志成（前基隆市議員）

新竹市黨部：
陳建名（新竹市議員）

嘉義市黨部：
黃露慧（嘉義市議員）

金門縣黨部：
許建全（評召）
許仲雄（金門縣醫師公會總幹事）

勞工黨部：
蔡連行（評召）

▼總統兼任民進黨主席蔡英文至孫氏宗祠投票。（圖／記者李毓康攝）

▼總統兼任民進黨主席蔡英文至孫氏宗祠投票。（圖／記者李毓康攝）

▲▼民進黨地方黨部主委選舉,總統兼任民進黨主席蔡英文至孫氏宗祠投票。（圖／記者李毓康攝）

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