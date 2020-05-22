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國民黨團要求暫緩NCC人事案　立院同意延至6月臨時會處理

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▲▼立法院司法及法制委員會,NCC主委陳耀祥。（圖／記者李毓康攝）

▲NCC主委被提名人陳耀祥。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院上月30日完成促轉會委員及國家通訊傳播委員會（NCC）委員人選案，促轉會由現任代理主委楊翠出任主委，NCC部分則提名現任代理主委陳耀祥擔任主委。立法院原排定26日處理兩項人事同意權案，不過19日召開程序委員會時，卻引發國民黨退席抗議，22日經立法院長游錫堃召集朝野協商，決議26日院會僅處理促轉會人事案，NCC人事案則確定不處理，預計延後至6月下旬臨時會再行處理。

立法院上週完成審查促進轉型正義委員會提名名單及國家通訊傳播委員會（NCC）提名名單，民進黨團19日在程序委員會中提案，26日院會中行使促轉會與NCC的人事同意權案投票，不過國民黨團總召林為洲指稱，總統府電郵遭駭內容提到NCC要找親綠學者，因此反對將同意權案列入院會討論事項。

隨後，林為洲率領國民黨團集體退席，抗議並揚言朝野協商全部停止，但因國民黨團退席抗議，最後程序委員會做成決議，26日院會將行使促轉會、NCC人事同意權案投票。

游錫堃22日上午召集朝野協商，確定26日院會議程，上午將處理促轉會人事同意權案，下午則改為繼續進行討論事項，NCC人事同意權案確定不處理，當日也不處理臨時提案。

據了解，日前因程序委員會通過增列促轉會、NCC人事同意權案，將兩案同意安排26日於院會處理，引發國民黨一度退席抗議，民進黨團選擇釋出善意，同意將NCC人事同意權案延後至臨時會處理，促轉會人事同意權案則照常26日院會處理。

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