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國民黨要蔡英文親登太平島宣示主權　2項公決案22日立院闖關

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▲▼立法院第8會期第1次臨時會 院長蘇嘉全 (傳言將入總統府 ) 議場空蕩蕩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院22將召開院會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院22日召開院會，將處理「109年度中央政府總預算案」、「農民退休儲金條例草案」等多項法案，備受矚目的還有國民黨團提出兩項公決案，包括建請總統蔡英文在安全無虞條件下，親往太平島視察，宣示我國捍衛南海疆土決心，以及海巡署及國防部強化東沙島與太平島戰備整備。

明天院會將表決「109年度中央政府總預算案」，攸關農民退休金的「農民退休儲金條例草案」也力拼三讀，國民黨團祭出甲級動員備戰。此外，總統蔡英文第二任期甫完成就職，國民黨團提出兩項公決案，第一案為建請蔡英文在國安單位準備充足、適當時機、安全無虞條件下，擇期親往太平島視察駐守人員與島嶼建設，敦促東沙島、太平島戰備整備計畫，宣示我國捍衛南海疆土決心。

第二案則是建請海巡署與國防部積極強化東沙島及太平島戰備整備等計畫，提升維護南海主權與捍衛漁權功能，落實南海海域巡弋任務，宣示我國捍衛南海疆土決心。上述兩項公決案已排入明天院會討論事項的倒數兩案，國民黨團首席副書記長林奕華表示，民進黨說要維護主權，就要拿出具體行動來宣示主權。

另一方面，日前立法院程序委員會通過增列促轉會、NCC人事同意權案，預計5月26日於院會處理，引發國民黨一度退席抗議，據了解，經民進黨團釋出善意，NCC人事同意權案可望延後至臨時會處理，促轉會人事同意權案則照常26日院會處理。

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