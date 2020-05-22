民進黨立委周春米提案修法：罷免團體也可收政治獻金

▲光復高雄罷韓總部日前於台北車站舉辦「領民主黃絲帶，帶高雄人回家」活動。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案投票於6月6日舉辦，不過依據現行《政治獻金法》規定，罷免領銜人不得接受政治獻金，也讓罷韓團體面臨財務缺口。對此，民進黨立委周春米日前提出修法，將罷免活動相關團體納入《政治獻金法》規範，以利籌措資金，立法院會22日在處理報告事項時順利一讀，並交付內政委員會審查。

周春米於提案中指出，我國憲法明文規定，人民有選舉、罷免、創制及複決之權，罷免制度為我國憲法保障之公民權重要實現，亦為健全民主政治與課責之重要機制。不過根據現行《政治獻金法》，對於罷免提議及被罷免人，是否能收受政治獻金尚未有明文規範，導致我國歷來罷免之倡議，屢受限於資源與法規。

▲光復高雄罷韓總部舉辦「領民主黃絲帶，帶高雄人回家」活動，台北車站擠滿響應群眾。（圖／記者湯興漢攝）



周春米說明，依照《政治獻金法》第5條規定，僅政黨、政治團體與擬參選人能收受政治獻金，並未將罷免活動納入規範，2018年總統府召開司法改革國是會議，曾做出決議要求檢討《政治獻金法》第5條，有關得收受政治獻金主體的規定，擬增列罷免案提議人之領銜人、被罷免人，並配套增訂是類人員之捐贈、收支記載、運用、定期申報等處理機制，但目前仍只停留在「研議」階段。

周春米所提之草案明定，罷免團體是指由罷免案提議之領銜人，依《公職人員選罷法》第79條向選舉委員會領取連署人名冊格式徵求連署後，向中選會登記設立之團體；被罷免人則是指受前款罷免提議之領銜人或團體為罷免提議之人。得收受政治獻金者，以政黨、擬參選人、罷免團體及被罷免人為限。

周春米受訪時表示，為使公民得以順利行使罷免權，並使罷免領銜人在政治獻金使用，受法律保障監督，呼籲內政部應儘速研議有關罷免領銜人收受政治獻金之相關法制。

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