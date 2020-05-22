國民黨批高鐵開「We care專車」：國家機器動起來追殺韓國瑜

▲國民黨團召開「不擇手段！國家機器追殺韓國瑜」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

高鐵日前宣布在5月27日至6月9日推出「大學生雙週快閃優惠」，但疫情尚未全面趨緩、政府也未放寬防疫措施，加上優惠期間也正值大學期末考，引來國民黨質疑是「罷韓專車」。國民黨立委22日召開記者會，痛批國家機器、公權力，公然介入人民行使公民權。

立委蔣萬安質疑，在這時間點優惠的對象、實施的方式，都具有針對性，過去高鐵也會推相關的學生優惠，但都是在開學前、寒暑假返鄉期貨是春節、三節時，「這次大學生都還在學期中，在這時間點，特別選在2週前，6月6日就要遇到罷韓選舉，讓人嚴重懷疑為什麼國家機器、公權力可以公然介入人民行使公民權？」

另外，國防大學的三軍指參考試原定6月6、7日舉行，蔣萬安指出，國防部出來回應，也大辣辣說因為罷免案，因此考試延期，這影響的是上百位考生的權益，今天突然順延，「他的應考權受到影響怎麼辦？就因為罷免案，嚴重侵害年輕學子考試權力，難道每次碰到民進黨你想要的相關選舉罷免案，你就要影響考生權益？這樣的惡例不能開」。

「現在民進黨把整個國家機器完全動起來支援罷韓，真的毛骨悚然。」林奕華說，高鐵優惠方案應該可以被稱為「We care專車」，竟然可以直接在罷韓6月6日後的6月9日截止，政府擁有高鐵6成6股份，也就是說，疫情指揮中心還沒對雙鐵解禁、恢復正常，就急著開罷韓專車，「政府真的把所有的手伸到所有地方，啟動支持」。

陳玉珍說，罷免從開始以來到現在，真的看到國家機器已經動起來，從中選會主委李進勇的「剁頭論」，到現在高鐵開了「罷韓專車」，在看到法務部的不作為形同變相支持，不禁懷疑，總統府完成打賴後開始打韓，「投票是很神聖的，呼籲民進黨不要一直把髒手伸進來」。

鄭正鈐則說，最近在網路上瘋傳一張「總統府兵分八路萬箭齊發打賴圖」，只要把賴改成韓，怎麼情況這麼像？立面做法跟現實如出一轍，包括中選會、交通部、法務部、國防部，目前整個國家機器為了達成罷韓，完全不擇手段。

葉毓蘭則狠酸，高鐵「罷韓專車」真是了不起，是不是高鐵或交通部高層，想在罷韓中有所表現？如果真的要衝業績、苦民所苦，那何不擴大優惠，為在疫情期間辛苦的軍警消、醫護提供優惠？