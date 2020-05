疫情害房子賣不出去！　超狂屋主「用抽的」73元就能獲得千萬新房

▲只要花2英鎊,就有可能獲得擁有3房的倫敦宅。(圖/翻攝自tramwaypath.co.uk 網站)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎大流行重創英國房市景氣,倫敦一名29歲男子因為房子賣不出去,竟然將一棟原本要價英鎊41.5萬元(約台幣1,518萬元)的房子,改以抽獎活動方式售出,任何人只要花2英鎊(約台幣73元)買到抽獎券就能參加抽獎,他希望最後能賣出20萬張抽獎券,順利籌到英鎊40萬元(約台幣1,464萬元)。

來自倫敦南部米查姆區(Mitcham)的29歲男子特溫弗(Daniel Twenefour),手上擁有一間剛裝修好的3房住宅,然而卻受到疫情影響無法賣出。他表示,雖然曾有許多買家有興趣購買,但卻因為經濟不景氣只好放棄,讓他一度灰心到想把房子出租,又碰到房地產市場停擺,只好繼續讓房子空在那裡。

特溫弗2018年以英鎊30萬元(約台幣1,098元)入手這棟房子,又再投入英鎊2.5萬元(約台幣91萬元)裝修,原本預計房子能以英鎊40萬元至英鎊41.5萬元售出,為了不再讓自己虧本而想出了抽獎推銷方式。

特溫弗計畫能賣出20萬張抽獎券,每張只售價2英鎊,以籌得房子原本的英鎊40萬元賣價,如果金額成功達標就會從中抽出一位幸運兒;如果沒有達標,中獎人雖然無法獲得房子,仍可獲得收益的90%,剩下的10%則由特溫弗保留,用來支付管理以及營銷費用。

這個特別的抽獎活動已經開始進行,預計於5月31日正式截止,目前已經成功售出116,500張抽獎券,已經買過的人還可以重複購買,活動截止時會在律師的見證下公正抽出得獎人。房子若是能成功賣出,特溫弗還計畫捐款給NHS國民保健署以及Jigsaw4u等單位,希望自己也能為疫情盡一份心意。

