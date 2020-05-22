疫情害房子賣不出去！　超狂屋主「用抽的」73元就能獲得千萬新房

▲只要花2英鎊，就有可能獲得擁有3房的倫敦宅。（圖／翻攝自tramwaypath.co.uk 網站）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎大流行重創英國房市景氣，倫敦一名29歲男子因為房子賣不出去，竟然將一棟原本要價英鎊41.5萬元（約台幣1,518萬元）的房子，改以抽獎活動方式售出，任何人只要花2英鎊（約台幣73元）買到抽獎券就能參加抽獎，他希望最後能賣出20萬張抽獎券，順利籌到英鎊40萬元（約台幣1,464萬元）。

來自倫敦南部米查姆區(Mitcham)的29歲男子特溫弗(Daniel Twenefour)，手上擁有一間剛裝修好的3房住宅，然而卻受到疫情影響無法賣出。他表示，雖然曾有許多買家有興趣購買，但卻因為經濟不景氣只好放棄，讓他一度灰心到想把房子出租，又碰到房地產市場停擺，只好繼續讓房子空在那裡。

特溫弗2018年以英鎊30萬元（約台幣1,098元）入手這棟房子，又再投入英鎊2.5萬元（約台幣91萬元）裝修，原本預計房子能以英鎊40萬元至英鎊41.5萬元售出，為了不再讓自己虧本而想出了抽獎推銷方式。

特溫弗計畫能賣出20萬張抽獎券，每張只售價2英鎊，以籌得房子原本的英鎊40萬元賣價，如果金額成功達標就會從中抽出一位幸運兒；如果沒有達標，中獎人雖然無法獲得房子，仍可獲得收益的90%，剩下的10%則由特溫弗保留，用來支付管理以及營銷費用。

這個特別的抽獎活動已經開始進行，預計於5月31日正式截止，目前已經成功售出116,500張抽獎券，已經買過的人還可以重複購買，活動截止時會在律師的見證下公正抽出得獎人。房子若是能成功賣出，特溫弗還計畫捐款給NHS國民保健署以及Jigsaw4u等單位，希望自己也能為疫情盡一份心意。

Daniel Twenefour is offering punters the chance to win his £400,000 house in #Micham for the price of a £2 raffle ticket. The winner will be chosen on Good Friday using a random number generator.

Story via WT: https://t.co/TBlNa3kgi3#feelinglucky #raffle #winahouse #Wimbledon pic.twitter.com/HN3tnazQXv — Wimbledon Newsie (@WimbledonNewsie) March 9, 2020

►我該答應女友嗎？

