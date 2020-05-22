研發之路漫長…美科學家：不要仰賴疫苗出現　「維持防疫現況」才是最好辦法

▲新冠肺炎疫苗難研發，專家呼籲防疫工作還是要做好。（圖／路透）

文／中央社

（中央社紐約21日綜合外電報導）美國科學家海瑟廷（William Haseltine）在癌症、愛滋病及人類基因組研究上具有開創性建樹，他認為，面對新型冠狀病毒，不應指望疫苗，最好的方法還是追蹤、隔離、勤洗手等。

英國「衛報」（The Guardian）報導，隨著確診病例在拉丁美洲暴增，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染者突破500萬人，例如巴西昨天就通報單日新增逼近2萬起病例。海瑟廷在此時表示，大眾不應指望疫苗很快就研發出來。

他說，最好的抗疫方法還是透過嚴密追蹤病例，並在病毒傳播伊始就採取嚴格隔離措施來控制疾病。

他表示，疫苗是可以研發出來，但「我不會指望它」，他呼籲大眾戴口罩、勤洗手、清潔物體表面，並保持距離。

海瑟廷提醒：「不要聽信那些說『等我連任我們就會有疫苗』的政治人物。我們可能會有疫苗，（但）我只是要說，這無論如何都不是簡單的事…因為過去每次有人想研發疫苗，從嚴重急性呼吸道症候群（SARS）到中東呼吸症候群（MERS），實際上都沒什麼保護力。」

他說，過去為其他種類冠狀病毒研發出來的疫苗都未能保護鼻腔黏膜，也就是這種病毒通常入侵人體的地方。

海瑟廷還指出，美國和其他國家在強制隔離暴露於病毒的群體上都力有未逮，但他讚許中國、韓國及台灣遏止疫情的努力。

他說，美國、俄羅斯及巴西是抗疫成果最糟糕的國家。目前這3國依序是全球確診病例數最多的前3名。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至台灣時間22日13時，巴西確診病例達31萬87例，若疫情趨勢不止，很快就會超越俄羅斯的31萬7554例，而美國感染病例累計157萬7287例。

●好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】