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研發之路漫長…美科學家：不要仰賴疫苗出現　「維持防疫現況」才是最好辦法

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫苗難研發，專家呼籲防疫工作還是要做好。（圖／路透）

文／中央社

（中央社紐約21日綜合外電報導）美國科學家海瑟廷（William Haseltine）在癌症、愛滋病及人類基因組研究上具有開創性建樹，他認為，面對新型冠狀病毒，不應指望疫苗，最好的方法還是追蹤、隔離、勤洗手等。

英國「衛報」（The Guardian）報導，隨著確診病例在拉丁美洲暴增，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染者突破500萬人，例如巴西昨天就通報單日新增逼近2萬起病例。海瑟廷在此時表示，大眾不應指望疫苗很快就研發出來。

他說，最好的抗疫方法還是透過嚴密追蹤病例，並在病毒傳播伊始就採取嚴格隔離措施來控制疾病。

他表示，疫苗是可以研發出來，但「我不會指望它」，他呼籲大眾戴口罩、勤洗手、清潔物體表面，並保持距離。

海瑟廷提醒：「不要聽信那些說『等我連任我們就會有疫苗』的政治人物。我們可能會有疫苗，（但）我只是要說，這無論如何都不是簡單的事…因為過去每次有人想研發疫苗，從嚴重急性呼吸道症候群（SARS）到中東呼吸症候群（MERS），實際上都沒什麼保護力。」

他說，過去為其他種類冠狀病毒研發出來的疫苗都未能保護鼻腔黏膜，也就是這種病毒通常入侵人體的地方。

海瑟廷還指出，美國和其他國家在強制隔離暴露於病毒的群體上都力有未逮，但他讚許中國、韓國及台灣遏止疫情的努力。

他說，美國、俄羅斯及巴西是抗疫成果最糟糕的國家。目前這3國依序是全球確診病例數最多的前3名。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至台灣時間22日13時，巴西確診病例達31萬87例，若疫情趨勢不止，很快就會超越俄羅斯的31萬7554例，而美國感染病例累計157萬7287例。

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