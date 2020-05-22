「疫後經濟不可能回到從前」　柯文哲：振興政策有很大戰略錯誤

▲柯文哲出席「共融經濟幸福永續-後疫情時代經濟」論壇。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨22日在立院舉辦「共融經濟幸福永續－後疫情時代經濟論壇」，台北市長柯文哲表示，在防疫上台灣做得相當成功，但後續的振興、紓困則有「很大的戰略錯誤」，疫情過後不可能回到從前，世界一定不一樣，因此應該要做的是防疫紓困「轉型」，而不是振興。

柯文哲說，用醫生邏輯來思考後面紓困怎麼做，用一個車禍造成的嚴重外傷舉例，如果人被壓在車底下，第一步要把人拉出來，要止血輸血，一定程度後才能開刀。紓困政策也是同樣的道理，北市用止血輸血處理問題，如房租減半6個月、再延租等，第一步是不要讓企業用現金支付，第二部按照程度輸血，什麼補貼消費券等。

柯文哲說，每天都會有陳時中下午兩點的連續劇，台灣現在防疫相當成功，基本上醫療體系不會出問題。

在後續的振興方面，柯文哲也點出，酷碰卷怎麼付都不曉得，坦白講，台灣是ICT大國，但硬體建設太差，給錢哪裡需要區公所？直接進到戶頭就好，這次萬元之亂，都是悶著頭發，要查要1年後才知道，「制定政策也是完全不食人間煙火，區公所可以查申請人1到4月的收入嗎？不可能」。

「到現在為止，台灣紓困跟振興有很大的戰略錯誤。」柯文哲表示，不可能回到從前，疫情後世界不一樣，應該思考的是「防疫紓困轉型」。未來疫情會推翻全球化與零庫存，且主權國家會抬頭，社交模式會改變，就算疫情真的結束，風險管理也會改變，跨國企業設生產線時，會把風險管理考量進去。柯文哲說，要設想未來社會經濟會長怎樣，「不要浪費時間回到從前，別叫經濟復興，要叫經濟轉型」。

柯文哲表示，感染管制分兩種，一個是邊境控制，一個是內部控制，如果全世界每天有11萬到8萬人感染，沒有下降趨勢，表示只要台灣邊境管制放鬆，一定馬上感染，韓國日本新加坡就是例子，台灣疫情什麼時候結束？只要外面沒有結束，除非永遠鎖國，不然會持續，內部管制不會跟以前一模一樣。

柯文哲強調，我們必需和疫情共存，我們需要新的政治經濟模式，回到過去的想法要改變，「不應當想要振興回到過去再往前走，應該直接過去」。他還說，就算疫苗做出來，要花多少時間？不要幻想會很快成功，且全世界有70億人，就算有疫苗，你打得完嗎？此外，2003年的SARS疫苗沒有研發成功，這次的肺炎同樣是冠狀病毒，「如果上次沒有成功，就不要對這次抱太大期望」。

「所以台灣經濟永遠回不到過去。」柯文哲說，只要外面疫情繼續，台灣開放境管隨時會爆發大感染，要跟疫情共存，要進入新的社會經濟模式「New normal」，這是新的邏輯。