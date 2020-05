沒戴口罩就不能買鬆餅！　惡男不死心折返3次...氣到開槍射廚師

▲男子因為買不到鬆餅,竟然朝廚師開槍。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎疫情持續在美擴大,科羅拉多州一名男子去鬆餅店時,因為不爽買外賣也要戴口罩,被拒絕後還不死心折返3次,最後仍買不到鬆餅,一氣之下竟然朝廚師胸口開槍,目前已經落網。

科羅拉多州警方表示,27歲男子沃森(Kelvin Watson)14日下午前往當地一間鬆餅店買外賣,被女店員告知需要戴口罩才能提供服務,他離開後身上帶著一個口罩返回店內,但是卻不願意戴在臉上,所以又再次遭到店員拒絕,他一怒之下把槍放在櫃台,當場威脅廚師「我可以把你的頭打爆」。

再次沒買到鬆餅的沃森,15日凌晨不死心再次返回店內,然而第3次遭到廚師拒絕時,他不但賞了對方一巴掌,還開槍擊中對方。廚師後來被送醫急救後,目前已出院在家休養,當局18日對沃森以一級謀殺罪進行起訴,本案將於22日開庭。

Several people have contacted me, angry about Kelvin Watson case. He's accused of shooting a Waffle House employee over wearing a protective mask. Charged w/attempted murder, bail was set at 100k & he's already out of jail. @ 10 I speak to @GeorgeBrauchler about case @CBSDenver pic.twitter.com/CGTrc0EaHk