兒子花3千元買抽獎券送媽　竟讓她抽到價值3千萬元畢卡索名畫！

▲兒子送的抽獎券，讓女子幸運抽到畢卡索名畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

義大利一名女會計師去年收到兒子送她抽獎券當聖誕禮物，沒想到竟讓她抽中畢卡索名畫，該畫作為價值歐元100萬元（約台幣3,277萬元）的《靜物畫》(Nature morte)，讓她不敢相信自己竟然這麼幸運，兒子也驕傲表示，「這是我做過最好的決定」。

居住在義大利北部文堤米利亞(Ventimiglia)的58歲女子波戈諾(Claudia Borgogno)，在佳士得(Christie's)20日所舉行的慈善活動幸運被抽中，免費獲得畢卡索於1921年所繪製的《靜物畫》油畫，讓身為畢卡索迷的她吃驚表示，「真是不敢相信，我從來沒有中過獎」。

這場慈善活動在線售出51,140張抽獎券，每張售價為歐元100元（約台幣3,277元），所獲得的款項會用於為馬達加斯加(Madagascar)以及喀麥隆(Cameroon)的村民供水。波戈諾的兒子去年12月購買2張抽獎券後，將其中1張作為聖誕禮物送給母親，沒想到卻意外讓對方獲得好運，讓他也與有榮焉，十分期待母親將名畫掛在家中牆壁上。

▼此畫作預估價值為歐元100萬元。（圖／達志影像／美聯社）

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