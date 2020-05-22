女童「為了找媽」受困6樓半空　小手害怕握窗台...勇男腳踩冷氣機救人

▲男子爬上6樓順利救了女童。（圖／翻攝自紅星視頻）

記者李振慧／綜合報導

四川省自貢市富順縣一棟公寓日前發生驚險一幕，一名6歲女童竟然整個人懸掛在6樓窗外，隨時都有可能摔落在地，幸好一名男子立即爬上5樓的室外空調機上，徒手把孩子給救了下來。男子事後回想也覺得十分驚險，過程中若是有任何閃失就會鬧出人命。

《新京報》報導，事件21日上午9時40分發生在富順縣鍾秀街錦繡花鄉社區，女童為了找媽媽，竟然爬到6樓窗戶外側，整個人緊緊抓著窗戶邊框，雖然想再翻回家中卻無法，驚險畫面吸引許多民眾觀看，還有人在下方拉起床單希望能夠防止墜地。

就在眾人束手無策之際，剛好路過的30歲男子胡云川目擊狀況後，立即通過5樓住家的窗台、腳踩著戶外空調機，順利將嚇壞的女童給抱回房內。他表示，自己當天在附近住宅幫客戶安裝冷氣，路過事發地點立即衝上樓，發現已有許多民眾試圖將門砸開，他想說自己平時不怕高便自告奮勇救人。

事發當天，女童母親外出去拿快遞以及買菜，所以只留女童與妹妹在家，沒想到就發生驚險事件，目前女童情況穩定已交回家人照顧。而胡云川好心救人的畫面獲得瘋傳，他謙虛表示，因為女童與自己女兒年紀差不多，且當時還有許多熱心民眾一起幫忙，「我只是比較著急、衝得比較快」。

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