川普4年讓台灣花了3800億　一張圖秒懂美國對台軍售清單

▲2017- 2020 美對台軍售項目。（點圖放大／記者許立昕製表）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文就任以來，寫下台美關係40年來最佳歷史紀錄，在軍事上也有更深入的合作。回顧過去4年，美方多次宣布對台軍購，顯示已朝「常態化」發展，根據統計，過去四年來，川普政府對台軍售共126.54億美元，約新台幣3800億元。

根據蔡英文上任以來的歷次軍購資料顯示，從2017年開始，美國對台軍售14.2億美元，約新台幣433億元。內容方面，包括50枚HARM反輻射飛彈、56枚聯合距外武器（JSOW）空對地飛彈、46枚MK48魚雷、16枚標準二型（SM-2）飛彈及備份組段及技術支援。

此外，還有168枚MK54輕型魚雷轉換套件、四艘紀德級驅逐艦AN /SLQ-32（V）3電戰系統性能提升，以及SRP偵蒐雷達後續維持、MK41垂直發射系統，其他項目的後續維修、人員訓練等項。

在2018年時，美國對台軍售3.3億美元，約新台幣101億元，這包括F-16戰隼戰鬥機、F-5戰鬥機、C-130運輸機、IDF經國號戰機等戰機系統備件與航空系統。

接著，2019年時，美國對台軍售共107.24億美元，約新台幣3217.2億元。其中，那一年的4月份，公布美國路克基地F-16戰機飛行員訓練及後勤維護續約，這部分共有5億美元，約新台幣150億元。

在2019年7月時則公布，108輛M1A2T艾布蘭主力戰車、14輛M88A2裝甲救濟車、16輛M1070A1 重裝備運輸車、16輛M1000 重裝備運輸板車、250枚FIM-92刺針便攜式防空飛彈、122把白朗寧M2重機槍、216把M240通用機槍，以及相關設備與支援設備。這部分共22.24億美元，約新台幣667.2億元。

2019年8月份再次確定對台軍售案，共66架F-16 V型戰機（Block 70型）、奇異公司F110發動機（75具），及相關裝備與支援，這部分共80億美元，約2400億新台幣。

至於最新一次的台美軍購案是在2020年5月，美國國務院宣布批准對台軍事銷售，將出售18枚MK-48 AT重型魚雷與相關設備，金額達1.8億美元（約台幣54億元）。

據了解，這款雷達使用「噴泵式」推進器而非傳統螺旋槳，最高時速達55節，可攻擊水下800公尺的目標，性能十分優異。

對於美國對台軍售，熟悉國防事務人士表示，總統蔡英文上任後，川普政府多次宣布對台軍售，除了顯示美方對台灣國防力量的高度重視外，同時凸顯了台美間的軍售正朝著「常態化」發展。

另外，在戰力全面升級方面，此次軍售項目對台灣在架構重層嚇阻，反登陸及強化不對稱戰力上也具有相當意義。

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